Trupa The Who va cânta în pauza finalei SuperBowl 2010

The Who va cânta în pauza celei de-a 44-a finale SuperBowl, marcând revenirea formaţiei în America de Nord, după o pauză de doi ani. Veterana trupă britanică va urca pe scenă în timpul pauzei de 30 de minute a finalei National Football League (NFL) din SUA, programată pe 7 februarie, la Miami.

Roger Daltrey, solistul trupei, a declarat recent pentru Billboard.com, în timpul turneului lui solo, intitulat Use It or Lose It, că a început să compună împreună cu Pete Townshend, colegul său de formaţie, piesele pentru noul material discografic semnat The Who, care urmează albumului ”Endless Wire” din 2006. Pete Townshend a mărturisit la rândul său că este implicat în două proiecte - un nou musical, intitulat ”Floss” şi viitorul album al trupei The Who, care, în opinia sa, va conţine câteva dintre piesele incluse şi în proiectul ”Floss”.

The Who este o trupă rock britanică, înfiinţată în 1964, avându-i în componenţa originală pe chitaristul Pete Townshend, vocalistul Roger Daltrey, basistul John Entwistle şi toboşarul Keith Moon. Trupa a devenit celebră datorită prestaţiilor live deosebit de energice, membrii trupei The Who fiind consideraţi pionierii distrugerii instrumentelor pe scenă la finalul unor piese. The Who a vândut peste 100 de milioane de albume pe plan mondial, a avut 27 de cântece în Top 40 din Marea Britanie şi 17 albume în Top 10 din SUA.