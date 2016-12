Trupa „Thievery Corporation” a anulat concertul din România

Formaţia „Thievery Corporation”, care trebuia să concerteze, pe 1 iulie, la festivalul „B\'Estfest”, şi-a anulat show-urile europene programate în luna iulie, din cadrul noului turneu european, inclusiv reprezentaţia care urma să aibă loc la Bucureşti. Aceasta este cea de-a treia trupă care şi-a anulat reprezentaţia la „B\'Estfest”, după „Iggy Pop and The Stooges” şi „The Faint”. Pe lîngă concertul de la Bucureşti, „Thievery Corporation” nu va putea onora nici recitalurile de la „Open\'er” (Polonia) „şi Balaton Sound” (Ungaria). Atît Eric, cît şi Rob - cei doi membri ai trupei - regretă acest lucru şi îşi cer scuze fanilor. Cei doi artişti speră, totuşi, ca pe viitor să apară noi oportunităţi de a concerta în oraşele în care nu vor mai putea ajunge în această vară. „Din cauza unor circumstanţe neprevăzute, Thievery Corporation nu va putea ajunge în Europa în luna iulie, pentru show-urile programate anterior”, se arată în declaraţia oficială a trupei. Celebrul duo american a mai concertat în România, în noiembrie anul trecut, cînd a umplut Sala Palatului din Bucureşti.

Grupul este cunoscut sub numele de „Thievery Corporation” şi este originar din Washington DC. Compoziţiile „Thievery Corporation” sînt în limbile engleză, spaniolă, franceză, hindi, portugheză sau română, iar muzica lor este eclectică, trecînd prin subgenuri ca world music, reggae, dub, trip-hop şi acid jazz. Primul album al grupului a apărut în 1997 şi se numeşte „Sounds from the Thievery Hi-Fi”.

Pînă în prezent, la „B\'Estfest” vor concerta: 1 iulie -„The Killers” şi „Patrice”, 2 iulie - Ayo, Moby, „Polarkreis 18” şi „Motorhead”, 3 iulie - „Klaxons”, „AB4”, „Orbital” şi „Franz Ferdinand”, 4 iulie - Santana, „The Charlatans”, „The Ting Tings”, „Looptroop Rockers”, „The Mood” şi pe 5 iulie - „Manowar”, „Holyhell”, „Trooper”, „Thunderstorm” şi „NeXuS”.