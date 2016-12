Trupa Urma, spre… Europa

Unul dintre numele de referinţă ale rock-ului acustic din România, trupa Urma, este cea mai nouă confirmare pe afişul Ciuc Summer Fest 2010. Grupul se alătură cunoscutei trupe americane, Pink Martini, în cea de-a doua zi a evenimentului, pe data de 17 iulie. Festivalul se va desfăşura în perioada 16-18 iulie, pe Stadionul de Atletism „Iolanda Balaş Soter” din capitală. Urma va „împărţi” scena amintită şi cu alte nume consacrate ale muzicii internaţionale dintre care amintim Faithless şi Gary Moore.

Fanii de la malul mării s-au putut bucura de reîntâlnirea cu Urma, cu prilejul festivalului „1MaiMare”, desfăşurat pe plaja de la Vama Veche. Promovând un stil muzical relativ nou în peisajul autohton, formaţia are la activ trei albume: „Nomad Rhymes\", „Anger as a gift\" şi „Trend off\", materiale foarte bine primite de public. Însă, după o aşteptare de patru ani, trupa urmează să lanseze, în 2010, albumul „Lost End Found\", care reprezintă o adevărată premieră atât în privinţa liniei melodice abordate, cât şi prin prezentarea grafică de excepţie. Cu un sound mai elaborat, îmbogăţit cu riff-uri de chitară electrică şi influenţe de jazz alternativ, noul disc este conceput sub forma unei cărţi cu poze, versuri şi texte reprezentative.

Referitor la noutăţile pe care Urma le pregăteşte pentru fani, în acest an, Mani Gutău, solistul trupei, a declarat, pentru Telegraf: „Pregătim un album nou, care va conţine un concert susţinut pe data de 24 martie, la Sala Palatului din capitală. Tot în acest an, mai avem în pregătire un DVD acustic, cu concertul de la Ateneu şi un turneu care va cuprinde 21 de oraşe. Lansarea noului album, programată la finele acestei luni, nu mai este posibilă. În acest context, este posibil să facem lansarea în cadrul celor 21 de concerte out-door, vara aceasta, prilej cu care ne vom revedea cu constănţenii care apreciază muzica noastră”. Artistul a adăugat că, în prezent, trupa se pregăteşte pentru două concerte pe care urmează să le susţină, la sfârşitul acestei luni, în Germania şi Franţa.

Înfiinţată în urmă cu şapte ani, Urma s-a remarcat printr-un stil muzical complex, de rock acustic îmbinat cu elemente de jazz. Formată din Mani Gutău, Catrinel Bejenariu, Sorin Erhan, Dominic Csergo, Jimmy Cserkesz, Luis Angel Palomino şi Adi Panaitescu, trupa se aseamănă, chiar după spusele membrilor săi, cu un „roman de călătorie\" ce însumează peste 300 de apariţii live în concerte şi festivaluri, inclusiv în Europa.