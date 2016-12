Trupa Utah Saints revine în România

Prima trupă house de stadion, Utah Saints, revine în România. Formaţia britanică va urca pe scena clubului Fabrica din capitală, în cadrul petrecerii „Bal Mascat Underground“. Biletele pot fi achiziţionate de la intrare, în seara evenimentului, preţurile acestora fiind de 25 de lei (pentru cei care vin necostumaţi) şi 20 de lei (pentru cei costumaţi).

Petrecerea din Bucureşti are un line-up deloc de neglijat, care îi include şi pe Şuie Paparude, DJ D-Laid şi DJ Moondust, precum şi promoţii, concursuri şi un concept de bal mascat inedit.

Grupul a cucerit topurile britanice la începutul anilor ’90, iar pentru piesele “What Can You Do For Me“, “Something Good” şi “Believe in Me“, membrii trupei - Jez Willis şi Tim Garbutt - au utilizat sample-uri din piese binecunoscute ale unor artişti ca Gwen Guthrie, Kate Bush, The Human League şi Eurythmics. Cu o carieră de peste 17 ani, peste 1,2 milioane de single-uri şi 350.000 de albume vândute, Utah Saints a fost printre primele trupe care a reuşit să îşi creeze un stil propriu, îmbinând chitara cu tehno-ul. Trupa a împărţit scena, de-a lungul timpului, cu artişti ca: U2, Shamen, Prodigy, Moby, Take That, Rage Against the Machine, House of Pain, Paul Oakenfold, Skinny Puppy, Iggy Pop, Carl Cox sau Digweed.