Trupa Van Halen, în turneu din septembrie

Foştii membri ai trupei de rock Van Halen au anunţat datele turneului american cu care revin pe scena muzicală împreună cu primul lor solist, David Lee Roth, la peste 20 de ani de la despărţire. Turneul va cuprinde 25 de concerte, va debuta pe 27 septembrie, în Carolina de Nord şi se va încheia în luna decembrie, cu trei concerte în Canada, la Vancouver, Edmonton şi Calgary. Acesta ar fi primul turneu din ultimii 22 de ani în care primul solist al trupei, David Lee Roth, ar cînta din nou cu Van Halen. David Lee Roth s-a despărţit de colegii săi după turneul de promovare a celui de-al şaselea album al trupei, intitulat “1984”, care a fost de altfel şi cel mai mare succes al lor.

Turneul a fost iniţial programat pentru această vară, dar a fost anulat după ce, în luna martie, Eddie Van Halen a anunţat că se va interna într-o clinică de dezintoxicare. Olandezul, de 52 de ani, s-a luptat mult timp cu alcoolismul şi a supravieţuit unui cancer la limbă.

Ultimul turneu al trupei Van Halen, alături de solistul Sammy Hagar, a avut loc în 2004 şi a avut încasări de 40 de milioane de dolari. Noua formulă îi va cuprinde pe David Lee Roth, Eddie şi Alex Van Halen şi pe fiul adolescent al lui Eddie, Wolfgang, care îl înlocuieşte pe basistul original, Michael Anthony. Wolfgang Van Halen are 16 ani. Trupa Van Halen, celebră pentru hiturile sale din anii \'80, “Panama”, “Hot for Teacher”, “Dance The Night Away” şi “Jump”, nu a mai scos niciun album în ultimii nouă ani.