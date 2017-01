Trupa Wet Wet Wet, la 20 de ani de carieră

Membrii trupei scoţiene, de numele căreia se leagă o serie de hituri în anii '80 şi '90, au anunţat că vor susţine o serie de concerte în Marea Britanie, în luna decembrie, pentru a marca împlinirea a 20 de ani de la primul lor single şi lansarea unui nou album. Fondată în Clydebank, în anii '80, Wet Wet Wet a devenit celebră cu single-ul "Wishing I Was Lucky" în anul 1987. Succesele au continuat cu piese precum "Sweet Little Mystery" şi "Love Is All Around", coloana sonoră a filmului "Patru nunţi şi o înmormîntare", lider în topurile muzicale timp de 15 săptămîni consecutiv.

În 1999, membrii trupei s-au despărţit după ce solistul Marti Pellow a dezvăluit că este dependent de heroină. Acesta şi-a învins dependenţa şi a debutat solo, în 2001, cu albumul "Smile". În martie 2004, membrii trupei s-au reunit pentru al lucra la cel de-al optulea album. În iulie 2005, Wet Wet Wet a cîntat la Summer Weekender, festival în Marea Britanie şi a fost printre capetele de afiş la concertul caritabil Live 8 de la Edinburgh.