Trupa „White Lies” va concerta la „BEstfest”

Formaţia americană „White Lies”, revelaţia indie a acestui an, şi-a confirmat prezenţa la „B\'Estfest”, festival care va avea loc în perioada 1-5 iulie, la Romexpo, în capitală. Trupa „White Lies” va concerta la „B\'Estfest” pe 1 iulie, în „Ziua Zero” a festivalului.

Formată în anul 2007, de Jack Lawrence-Brown (tobe), Charles Cave (bass) şi Harry McVeigh (voce, chitară), trupa americană „White Lies” este considerată de fani şi de presa muzicală urmaşa celor de la „Joy Division”, sound-ul new wave şi post-punk aducîndu-i comparaţia şi cu alte trupe de renume precum „Talking Heads”, „Editors”, „Interpol” sau „The Killers”. „White Lies” a avut un debut incredibil, la începutul anului 2008, cu piesa „Death”, care a fost aleasă de BBC Radio 1 drept „cea mai hot înregistrare din lume” şi a ajuns şi pe primul loc în UK Chart. Lansat pe piaţă la începutul acestui an, albumul de debut „To Lose My Life” are ca teme principale dragostea şi moartea, prezentate sub forma unei epopei post-punk, întinsă pe parcursul a zece piese. Succesul materialului i-a propulsat pe băieţii de la „White Lies” pe scenele unor festivaluri celebre din Europa, precum „Isle of Wight”, „T in the Park”, „Oxegen”, „Benicassim”, „Coachella” şi „Shockwaves NME Awards Tour”.

Pe lîngă confirmarea trupei „White Lies” la „B\'Estfest”, iubitorii muzici de calitate mai au o surpriză: numărul abonamentelor la festival a fost suplimentat. După epuizarea celor 5.000 de abonamente pentru zilele de 2, 3 şi 4 iulie, organizatorii au suplimentat numărul acestora cu încă 1.000.

Pînă în prezent, la „B\'Estfest” au mai fost anunţaţi artiştii şi trupele: „The Killers”, Patrice şi „Snails” (1 iulie), Ayo, Moby, „Polarkreis 18”, „Motorhead”, „Les Elephants Bizarres” şi „Grimus” (2 iulie), „Klaxons”, „AB4”, „Orbital”, „Alternosfera” şi „Franz Ferdinand” (3 iulie), „Santana”, „The Charlatans”, „The Ting Tings”, „Gravity Co”, „Looptroop Rockers”, „The Mood” şi „Persona” (4 iulie) şi „Manowar”, „Holyhell”, „Trooper”, „Thunderstorm” şi „NeXuS” (5 iulie).

Biletele pentru „Ziua Zero” şi biletele de o zi (110 lei, pînă pe 19 aprilie, 130 lei, în perioada 20 aprilie - 30 iunie, 150 lei, pe durata festivalului şi la intrare), precum şi cele pentru Aftershock (100 lei şi 150 lei, în funcţie de distanţa faţă de scenă) sînt disponibile pe site-ul www.myticket.ro şi în reţeaua Diverta.