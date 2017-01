Trupa Zdob şi Zdub, confirmată la „Stufstock 2009”

Sub egida „Golden Stufstock”, unul dintre cele mai apreciate şi aşteptate festivaluri ale anului, ajuns la cea de-a şaptea ediţie, începe, astăzi, la Vama Veche. Pînă sîmbătă, festivalul reuneşte peste 30 de trupe şi artişti autohtoni de renume, accesul publicului fiind gratuit la concertele care se vor desfăşura pe cele două scene. Se estimează un număr mare de participanţi la „Stufstock 2009”, pentru că este ultima petrecere a sezonului de pe plaja din Vama Veche. Vremea este de partea petrecăreţilor, prognoza meteo se anunţă a fi favorabilă, iar organizatorii evenimentului, împreună cu trupele, îi invită pe toţi iubitorii de muzică bună în aer liber la festival, departe de praful şi zgomotul oraşelor, pentru ultima dată în acest an, înainte de începerea şcolilor şi de campania electorală.

Ultima noapte de festival „Golden Stufstock”, cea din 5 septembrie, le va oferi vamaioţilor un show legendar, cum numai formaţia Zdob şi Zdub ştie să facă. Membrii trupei vor face, în seara festivalului, un tur de forţă pentru a fi prezenţi la evenimentul din Vama Veche, unde vor ajunge după un alt concert şi vor cînta cu începere de la ora 2:00. „De la Nistru pîn’ la mare, Stufstock este cel mai tare”, spun „Zdubii”, pentru care participarea la Stufstock, imediat după un alt eveniment, a devenit aproape o tradiţie.

Zdob şi Zdub, celebra trupă de etno-rock basarabeană, este cunoscută pentru show-urile live şi muzica originală, un mix între un hardcore puternic şi muzica populară românească. Înfiinţată în 1994, trupa a cîntat, pînă acum, pe aceeaşi scenă cu Red Hot Chili Peppers, Rage Against The Machine, Biohazard, Rollins Band, Soulfly, Emir Kusturica & No Smoking Orchestra, Oasis, Suzanne Vega, Guano Apes, Lou Reed, Apollo 440, Bloodhound Gang sau Therapy.

În deschiderea ediţiei 2009 a manifestării va concerta Ovidiu Lipan „Ţăndărică”, alături de Stelu Enache şi Fanfara 10 Prăjini. Astăzi, pe scena mare amplasată pe plajă vor fi prezenţi Mike Godoroja & Blue Spirit, împreună cu invitaţii Marius Mihalache şi Corneliu Stroe. Vineri, alături de „Ţăndărică”, vor concerta Rain District, Trooper, Snails, Celelalte Cuvinte, Luna Amară, Mircea Baniciu & Kappl şi Dekadens. Ultima zi a festivalului va fi deschisă de trupa rock formată din copii cu vîrste cuprinse între 11 şi 17 ani, PhenomenOn, apoi, pînă în zori, vor întreţine o atmosferă incendiară Les Elephants Bizares, Z.O.B., Kumm, E.M.I.L., Timpuri Noi, Urma, Zdob şi Zdub, The Amsterdams şi DJ Sile. Pe scena secundară, amplasată la Goblin & Gulag, vor susţine concerte, vineri seară, Blood Print, EVO, Highlight Kenosis, Alternativ Quartet, Tep Zepi şi Godmode, iar sîmbătă - Propaganda, Hush, Nuage, Relative, The Mushroom Story şi L’orchestre Roche.

Început în urmă cu şapte ani, ca un eveniment de protest, ce vroia să recupereze drepturile muzicii alternative pe un litoral dominat de mainstream, Stufstock a ajuns la maturitatea unui festival în toată regula. Astăzi, evenimentul este organizat în spiritul promovării artiştilor şi muzicii româneşti de valoare.