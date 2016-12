Trupa Zdob şi Zdub se întoarce la malul mării

Moldovenii de la Zdob şi Zdub se pregătesc pentru un nou concert la Constanţa, care va avea loc în această săptămână. Ei vor susţine un recital live zgomotos pe scena clubului Doors, unde sunt consideraţi deja artişti „de-ai casei“. Evenimentul este programat vineri seară, începând cu ora 23.00. Biletele se găsesc în vânzare la sediul clubului şi pot fi procurate zilnic, la preţul de 40 de lei.

DIN CONCERTE ÎN... CONCERTE Trupa Zdob şi Zdub are numeroşi fani în ţară, dar şi peste Prut sau în alte ţări din estul Europei şi mai ales în Rusia. Pe lângă numeroasele concerte din România pe care le-au susţinut în prima parte a anului, primul din 2014 având loc chiar la Constanţa, în ianuarie, tot în clubul Doors, moldovenii au fost prezenţi, în luna martie, la prestigiosul festival Pink Pop din Olanda, iar luna trecută au concertat la Sankt Petersburg. După concertul de vineri, Zdubii vor urma un tur al ţării, cu concerte în Bucureşti, Satu Mare, Zimnicea şi Blaj. Pentru această vară, ei mai au programate noi concerte în Rusia şi Lituania.

DOUĂ DECENII DE „ZDUBI” De la jumătatea anilor '90, etno-rockerii de la Zdob şi Zdub oferă show-uri spectaculoase, folosind un mix inedit de hardcore, hip-hop, jungle şi punk. Trupa a concertat în peste 20 de ţări, pe unele dintre cele mai cunoscute scene ale Europei, iar de-a lungul timpului, a cântat în deschiderea unor formaţii de renume, precum: Red Hot Chili Peppers, Emir Kusturica & No Smoking Orchestra, Rage Against the Machine, Soulfly, The Garbage, Fun Lovin' Criminals şi altele. La Eurovision 2005, formaţia a ocupat locul al şaselea, reprezentând Moldova, şi a fost nominalizată la premiile MTV Europe. Pentru a adăuga autenticitate sound-ului ei, trupa Zdob şi Zdub a înregistrat unele piese şi a cântat live cu interpreţi de folclor din România, Republica Moldova şi Rusia.