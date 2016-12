Trupa Zero începe turneul la Constanţa

O formaţie recent apărută în industria muzicală românească, Zero, ţinteşte faima. După un an şi jumătate de activitate şi după lansarea, în luna aprilie, a albumului de debut „Sunny Days”, trupa anunţă un turneu naţional. În perioada 27 iunie-14 august, formaţia Zero va efectua un turneu în cadrul căruia promite că va susţine show-uri live incendiare. Pe site-ul oficial al grupului se menţionează că accesul publicului va fi gratuit şi că startul turneului se va da chiar la Constanţa, pe 27 iunie, detalii despre locaţie urmînd să fie oferite în perioada următoare.

Trupa Zero va ajunge, pe 4 iulie, la Craiova, pe 10 iulie, la Reşiţa, pe 17 şi 24 iulie, la Timişoara şi, respectiv, Satu Mare, iar în ultima zi a lunii viitoare, la Iaşi. Turneul naţional se va încheia în luna august, cînd vor susţine ultimele două concerte, pe 7 august, la Bacău şi pe 14 august, la Buzău.