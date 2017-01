Trupe din Republica Moldova şi Bulgaria, la „B\'estfest”

Trupele „Snails” şi „Alternosfera“ din Republica Moldova şi „Gravity Co” din Bulgaria vor concerta la „B\'Estfest”, festival care va avea loc în Bucureşti, între 1 şi 5 iulie.

Trupa „Gravity Co” şi-a început cariera muzicală lucrînd la coloana sonoră a jocului pe calculator „Trans”, în 2001. Din acel moment, a prins contur un stil electro-indie original, cu o voce caldă, îmbinată perfect cu sonorităţi de muzică electronică. Cu trei albume de studio lansate şi concerte sold-out susţinute alături de artişti precum „Stereo MC\'s”, „Fun Lovin\' Criminals” şi Ladytron, „Gravity Co” este considerată, în acest moment, revelaţia industriei muzicale din Bulgaria. După ce s-a bucurat, în 2008, de nominalizări şi premii la cele mai aşteptate evenimente muzicale ale anului în ţara natală, trupa a păşit cu dreptul şi pe scena muzicală internaţională, odată cu spectacolul susţinut, în luna ianuarie a acestui an, la festivalul „Eurosonic Noorderslag” din Olanda. Pentru vara aceasta, „Gravity Co” are în pregătire un turneu de festivaluri, primul show confirmat în traseu fiind cel de pe 4 iulie, de la „B\'Estfest”, în aceeaşi zi cu Santana, „The Charlatans” şi „The Ting Tings”.

Cu formulă clasică de rock \'n\' roll band - chitară, chitară efect, tobe şi bass -, grupul „Snails” s-a format spre sfîrşitul anilor \'90, interpretînd, iniţial, coveruri celebre ale anilor \'60-\'70: „Beatles”, „Mamas and Papas”, „CCR”, „Rolling Stones”, „Animals”, „Simon and Garfunkel”. La începutul anilor 2000, trupa a traversat o serie de schimbări atît în plan muzical, cît şi în ceea ce priveşte componenţa - doi dintre membrii fondatori au plecat, locul lor fiind ocupat ulterior de alţi doi tineri, foşti membri ai „Flying Postmen”, a căror experienţă s-a format şi dincolo de graniţele ţării, în Liverpool şi Londra. Primele piese proprii în limba română (n.r.: „Undeva” şi „Trenul”) au fost lansate în 2003, un an mai tîrziu trupa cîştigînd, în cadrul unui concurs, un contract pentru înregistrarea a trei albume. După lansarea primelor două materiale discografice, „Undeva” (2005) şi „Nu-mi pasă” (2007), trupa se pregăteşte intens şi pentru cel de-al treilea material, în pauzele dintre concerte şi festivaluri. Vara acesta, „Snails” va urca pe scena „B\'Estfest” în Ziua Zero, pe 1 iulie.

Istoria grupului „Alternosfera” a început cu doi liceeni fără prea multă experienţă muzicală, care au decis să înfiinţeze o formaţie rock, prima repetiţie avînd loc pe 13 decembrie 1998. Mulţi ani mai tîrziu, după numeroase repetiţii, concerte şi sesiuni de studio, trupa a ajuns la maturitate, reuşind să îşi dezvolte un stil muzical propriu, recognoscibil în peisajul muzical actual. Albumul de debut intitulat „Oraşul 511” a fost lansat în 2005, urmat, doi ani mai tîrziu, de „Visători cu plumb în ochi sau ultima scrisoare pentru femeia nordică”. În aprilie 2008, „Alternosfera” a început să lucreze la cel de-al treilea material, primul single, „Flori din Groapa Marianelor”, fiind lansat în luna octombrie a anului trecut. „Alternosfera” va concerta, vara aceasta, pe data de 3 iulie, pentru prima dată pe scena B\'Estfest, în aceeaşi zi cu „Franz Ferdinand”, „Orbital” şi „Klaxons”.

Pînă în prezent, la B\'Estfest au mai fost anunţaţi artiştii şi trupele: „The Killers”, „Thievery Corporation” şi Patrice (1 iulie), Ayo, Moby şi „Motorhead” (2 iulie), „Klaxons”, „Orbital” şi „Franz Ferdinand” (3 iulie), Santana, „The Charlatans” şi „The Ting Tings” (4 iulie) şi „Manowar” şi „Holyhell”, la Aftershock (5 iulie).

Biletele pentru „Ziua Zero” a „B\'Estfest” şi biletele de o zi (110 lei pînă pe 1 aprilie, 130 lei în perioada 2 aprilie - 30 iunie, 150 lei pe durata festivalului şi la intrare), cele pentru Aftershock (100 lei şi 150 lei, în funcţie de distanţa faţă de scenă), precum şi abonamentele pentru 2, 3 şi 4 iulie (270 lei) sînt disponibile pe site-ul www.myticket.ro şi în magazinele Diverta.