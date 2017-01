Trupe paramilitare nimicite de „Rechinii Albi“

„Să înceapă operațiunea Buzduganul!“. Acesta a fost semnalul așteptat de „Rechinii Albi“ pentru a năvăli peste trupele paramilitare care au ocupat nord-estul statului "Dobreva". Ordinul de atac a fost primit la ora 10.00, iar cea dintâi mișcare a fost făcută de grupele de cercetași care au adunat informații despre poziționarea și numărul inamicilor. A urmat apoi o ploaie de obuze, iar concomitent, profitând de haosul creat în rândul liniilor inamice, militarii au pornit atacul. La adăpostul TAB-urilor și tancurilor T-55, „Rechinii Albi“ au reușit să rupă defensiva teroriștilor. Elicopterul Puma a blocat retragerea flancului stâng al trupelor paramilitare, iar soldații de la bordul aeronavei au coborât în rapel pentru a apăra poziția. Câteva avioane inamice au încercat să ajungă la artileria „Rechinilor“, însă acestea au intrat direct în gura de foc a Gepard-urilor. La ora 13.00 a fost dat ordinul de „curățare“ a tuturor pozițiilor inamice: „Să înceapă operațiunea Liniștea!“. Acesta a fost scenariul exercițiului „TOMIS - 14“ organizat, ieri, de Brigada 9 Mecanizată „Mărășești“, în poligonul Babadag. La această aplicație au participat câteva sute de militari din toate structurile brigăzii de la malul mării.

RISCURILE MESERIEI Deși timp de câteva ore au executat misiuni la fel ca în teatrele de operații, militarii susțin că, oricât de greu ar fi antrenamentul, nu se poate compara cu o luptă reală. „Acum am avut misiunea să distrugem vehiculele ușoare ale inamicului. Eu am fost în misiuni în Kosovo, Irak și Afganistan. Este o diferență mare între exerciții și misiunile reale, pentru că acolo sunt și pierderi. Dacă nu ești atent, se pot întâmpla adevărate tragedii... Am trecut printr-un asemenea incident cu echipajul meu, în Afganistan. La scurt timp după ce colegii au coborât din vehicul să cerceteze o zonă, a explodat o bombă artizanală. Doi dintre ei au fost răniți...“, a declarat caporalul Silviu Smuca. Din comisia de evaluatori care a urmărit pas cu pas activitatea militarilor a făcut parte și șeful Statului Major al Forțelor Terestre (SMFT), gen. maior Nicolae Ciucă. „A fost un program foarte bine pregătit, care a arătat că Brigada 9 Mecanizată este în măsură să conducă exerciții de tip întrunit. Pentru mine a fost cât se poate de evident că nivelul de pregătire este foarte bine conturat la nivel de echipe de comandă și de execuție. Tehnica s-a comportat foarte bine, există un nivel de mentenanță foarte bun. Sigur că ea nu este de cea mai nouă generație, dar avem echipe de mentenanță cu militari profesioniști “, a declarat șeful SMFT, la finalul exercițiului.

