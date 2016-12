Trupele Muse şi Kasabian, marile câştigătoare la gala premiilor NME

Trupele Muse şi Kasabian au primit fiecare câte două premii, miercuri seară, la gala anuală a premiilor NME, organizată la O2 Academy Brixton din Londra. Trupele Blur şi Arctic Monkeys au primit şi ele câte un premiu din partea revistei muzicale „New Musical Express”, într-o gală dominată de formaţiile masculine, în ciuda opiniilor experţilor, care au prevăzut pentru anul 2010 o dominaţie a femeilor în industria muzicală.

Rockerii din formaţia americană Paramore au fost marea surpriză a serii, câştigând premiul categoriei Cea mai bună trupă internaţională, impunându-se în faţa unor grupuri mult mai cunoscute, precum Green Day, Kings of Leon şi Vampire Weekend. Câştigătorii acestor premii au fost decişi cu ajutorul a 3,6 milioane de voturi. Trupa Muse s-a impus la categoria Cea mai bună trupă britanică şi cel mai bun website al unei trupe (muse.mu), Radiohead are cel mai bun blog (Radiohead.com/deadairspace), iar Kasabian a triumfat la categoriile Cel mai bun album şi Cea mai bună copertă a unui album pentru „West Rider Pauper Lunatic Asylum”. Grupul brit-pop Blur s-a impus la categoria Cel mai bun concert live, pentru show-ul susţinut în Hyde Park, iar Arctic Monkeys a fost recompensată pentru Cea mai bună prestaţie live a unei trupe, după turneul lor sold-out din 2009. Cel mai bun cântec a fost desemnat „Dominos”, lansat de trupa The Big Pink, iar Cea mai bună trupă debutantă a fost votată Bombay Bicycle Club.

Printre ceilalţi câştigători ai serii s-au numărat Jamie T, Cel mai bun artist solo şi Biffy Clyro pentru Cel mai bun videoclip pentru piesa „The Captain”, în timp ce Festivalul de la Glastonbury a fost desemnat cel mai bun eveniment de gen al anului. The Jonas Brothers au fost câştigătorii categoriilor Cel mai prost album pentru „Lines Vines Trying Times” şi Cea mai proastă trupă. Lady Gaga a câştigat premiul categoriei Cel mai prost îmbrăcat artist, dar şi pe Cel pentru cel mai bine îmbrăcat artist.