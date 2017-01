Trupele rock „Lake of Tears” şi „Rage”, în România

Trupa rock suedeză „Lake of Tears” şi germanii de la „Rage” vor susţine, pe data de 8 septembrie, un concert la Bucureşti. Concertul intitulat „Lot of Rage” va fi deschis de trupa autohtonă „Thunderstorm”, iar preţul unui bilet va fi de 65 de lei. „Lake of Tears” a mai cîntat în România pe data de 11 martie 2006, iar biletele la precedentul concert s-au epuizat cu două săptămîni înainte de eveniment, numeroşi fani ascultînd concertul din afara sălii.

Trupa de metal gotic „Lake of Tears” s-a înfiinţat în anul 1992 din membrii a două formaţii death metal – „Carnal Eruption” şi „Forsaken Grief “. În 1993, primul lor demo a atras atenţia unei cunoscute case de discuri, cu care au semnat un contract pentru cinci albume. Albumul de debut „Greater Art” (1994) a fost urmat de „Headstones” (1995). Consacrarea celor de la „Lake of Tears” a venit în 1997, odată cu „A Crimson Cosmos”, album la care chitaristul Johan Eriksson este înlocuit de către Magnus Sahlgren. În formula Daniel Brennare-Johan Oudhuis-Mikael Larsson şi împreună cu pianistul Christian Saarinen, „Lake of Tears” lansează albumul „Forever Autumn”, în 1999. La puţin timp după lansare, trupa se desparte, dar, pentru a-şi îndeplini angajamentul faţă de casa de discuri, lansează şi cel de-al cincilea album, „The Neonai”, în 2002. „Lake of Tears” se reuneşte oficial în septembrie 2003 şi va lansa „Black Brick Road”, în august 2004, un amestec de gothic, metal şi rock cu influenţe psihedelice.

Trupa germană de power metal „Rage” s-a înfiinţat în 1984, sub numele de „Avenger”. După albumul de debut „Prayers of Steel” şi „Depraved to Black EP”, în 1985 formaţia şi-a schimat numele în „Rage”, deoarece exista o altă trupă în Marea Britanie care purta numele „Avenger”.