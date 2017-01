Trupele “Vama“ şi “112“ contestă rezultatele preselecţiei pentru Eurovision

Trupa "Vama", a lui Tudor Chirilă, şi "112" au depus contestaţii la rezultatele preselecţiei pentru Eurovision, în urma căreia au fost alese cele 24 de piese care vor intra în semifinale. Cele două contestaţii ale trupei "Vama" (piesa "Bed for Love") şi "112" (piesa "Ca la 16 ani") vor fi soluţionate în următoarele 72 de ore, potrivit regulamentului concursului. Organizatorii au decis ce piese vor intra în prima, respectiv a doua semifinală. Astfel, în semifinala din 27 ianuarie 2007 vor intra următoarele melodii: "Well-o-wee" - "Rednex" featuring "Ro-Mania", "Crazy" - "Morandi" şi "Wassabi", "Where Were You" - "Desperado" şi Tony Poptamaş, "Dulce-amăruie" - Nico, "Rubber Girl" - Gabriel Huiban, "Liubi, liubi, I Love you" - "Loco Mondo", "Stay United" - "Spitalul de Urgenţă", "Make-It" - Giulia Nahmany; "Love Struck" - "Indiggo", "I Will Love You" - "Respect", "Nu insista" -Daniela Răduică, "Music in my Soul" - Jasmine.

În semifinala din 3 februarie 2007 vor participa: "Time" - Ionuţ Ungureanu; "Dracula, my love" - "Simplu" & Andra, "European - a Beautiful Sin" - "Desperado" şi Tony Poptamaş, "Do the tango with me" - "Wassabi", "No poder vivir" - Marcel Pavel, "You and Me" - ADA, "Sinada" - "New Effect", "Deci 20" - "Trupa Veche", "Nu pot să uit" - Tibi Scobiola; "Şoapte" - Celia, "În lumea mea" - Moni-k; "Love is all you need" - Nico.

Andreea Bălan şi “Mandinga“, calificate cu două, respectiv o piesă după preselecţia de miercuri, au anunţat că se retrag din selecţia naţională. În locul lor participă automat Nico, "Loco Mondo" şi "Wassabi". Cele mai bune şase melodii din fiecare semifinală vor avansa în finală. Decizia va aparţine unui juriu de specialitate (cu o pondere de 50% în votul final) şi telespectatorilor (tot 50%). Astfel, la finala naţională din 10 februarie vor participa 12 piese. Modalitatea de jurizare va fi: 50% televoting, 50% juriu.

Cîştigătorul finalei naţionale va reprezenta România la concursul Eurovision, programat pentru luna mai, la Helsinki. România este calificată direct în finala Eurovision Song Contest 2007, datorită locului patru obţinut de Mihai Trăistariu cu piesa "Tornero" la ediţia din 2006 a competiţiei europene, desfăşurată la Atena.