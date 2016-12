Trupul copilului înecat la Costineşti a fost găsit

Trupul neînsufleţit al copilului în vârstă de 14 ani, din judeţul Prahova, care s-a înecat duminică după-amiază în apele mării, în staţiunea Costineşti, a fost găsit, ieri dimineaţă, în jurul orelor 08.30, de salvamari. Corpul micuţului se afla la aproape 30 de metri de mal, chiar în zona în care a fost înghiţit de valuri. Cadavrul a fost adus la mal, iar apoi transportat la morga din Mangalia, pentru efectuarea necropsiei. Oamenii legii spun că băiatul venise la mare pe data de 31 august, cu un grup de 40 de copii şi cinci cadre didactice. Ieri ar fi urmat să plece spre casă... Una dintre profesoarele care se cazaseră la hotelul „DVG”, împreună cu elevii, le-a povestit poliţiştilor din Costineşti că duminică după-amiază a plecat la cumpărături împreună cu doi copii, din grupul de cinci de care era responsabilă. Alţi trei elevi au ales să rămână în camera de hotel. După plecarea supraveghetoarei, cei trei băieţi au fugit din complexul turistic şi au mers pe o plajă neamenajată din zona hotelului Forum, unde apa este foarte adâncă. Din cauza valurilor mari şi a curenţilor puternici, unul dintre ei nu s-a mai putut întoarce la mal. Colegii lui au încercat să-l salveze, dar nu au reuşit şi au ieşit la mal, cerând ajutor. Mai mulţi salvamari aflaţi pe o plajă alăturată au intervenit imediat dar, din nefericire, până să poată ajunge la copil, acesta a fost înghiţit de ape. \"Noi am fost anunţaţi în jurul orelor 14.00 şi am intervenit imediat. Marea este destul de agitată, dar cel mai rău este cu acei curenţi de fund, foarte puternici. Din acest motiv am arborat drapelul roşu, care interzice scăldatul. Probabil că din cauza asta copiii au mers să facă baie în mare într-o zonă neamenajată, ca să scape de salvamari\", a declarat şeful salvamarilor din staţiunea Costineşti, Nicolae Coitu, adăugând că în zonă s-au deplasat două şalupe, cu patru salvamari şi doi scafandri, care au început imediat căutările copilului dispărut.