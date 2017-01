Trupul neînsufleţit al lui Patrick Swayze va fi incinerat

Trupul neînsufleţit al îndrăgitului actor, decedat luni, în urma unui cancer la pancreas, va fi incinerat, iar cenuşa va fi împrăştiată pe suprafaţa fermei sale din New Mexico. Chiar dacă familia lui Patrick Swayze nu a făcut nicio declaraţie privind planurile pentru înmormîntare, Radar Online a publicat un reportaj, marţi, în care informează că trupul neînsufleţit al acestuia va fi incinerat în următoarele 48 de ore şi, potrivit unei surse, cenuşa va fi apoi împrăştiată pe suprafaţa fermei sale din New Mexico. ”Patrick Swayze iubea ferma, pe care o vizita de fiecare dată cînd avea ocazia. Şi-a transformat Rancho de Dias Alegres, în traducere Ferma Zilelor Fericite, într-o rezervaţie şi o fermă cu cherestea, îi plăceau munţii abrupţi şi canioanele de la ferma sa şi viaţa de cowboy pe care o ducea acolo”, potrivit publicaţiei. În plus, se spunea că Patrick Swayze îşi pilota adesea propriul avion pentru a ajunge la fermă, pe care o considera locul său preferat. Pînă în prezent, informaţiile publicate de Radar Online nu au fost nici infirmate, nici confirmate. În prezent, trupul neînsufleţit al lui Patrick Swayze s-ar afla la Los Angeles, unde va fi organizat un priveghi public.