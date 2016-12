Trupul neînsufleţit al lui Whitney Houston, dus la Atlanta

COCKTAIL DE MEDICAMENTE Whitney Houston nu a murit înecată în cadă, decesul fiind provocat, foarte probabil, de cocktailul de medicamente şi alcool consumat de artistă, după cum ar fi spus anchetatorii familiei cântăreţei. Potrivit anchetatorilor, artista nu avea îndeajuns de multă apă în plămâni încât să sugereze moartea prin înecare. Există astfel posibilitatea ca Whitney Houston să fi fost deja moartă când capul i s-a scufundat în apă. Cauza morţii va fi cunoscută abia după efectuarea unor teste toxicologice, după cel puţin patru săptămâni. Pe corpul artistei există semne de traume. Poliţia a cerut ca niciun detaliu despre autopsia lui Whitney Houston să nu fie făcut public. Familia cântăreţei a fost autorizată să ridice corpul neînsufleţit, care va fi adus cu avionul la Atlanta în cursul zilei de azi.

Potrivit cotidianului „The Los Angeles Times”, Whitney Houston, cu o coafură neîngrijită, transpirată şi mirosind a alcool, avea un comportament haotic atunci când s-a cazat la hotelul Hilton cu două zile înainte, însoţită de fiica ei. Cântăreaţa a fost văzută agitată, mişcându-şi mâinile fără încetare şi plimbându-se fără ţintă prin holul hotelului. Membrii familiei Houston şi-au exprimat durerea într-o declaraţie de presă concisă: „Este o tragedie inimaginabilă şi ne va fi teribil de dor de ea. Apreciem foarte mult numeroasele mesaje de sprijin de la fani şi de la prieteni”. Cu câteva ore înaintea decesului, cântăreaţa a petrecut cu alcool alături de prieteni, în holul hotelului din Los Angeles unde era cazată. Membri ai familiei artistei au confirmat că medicii îi prescriseseră vedetei să ia Xanax, un medicament utilizat frecvent pentru tratarea anxietăţii şi depresiei. Surse judiciare au declarat că în camera de hotel ocupată de cântăreaţă au fost găsite mai multe pastile, însă nu şi droguri. Efectul sedativ al pastilelor pe care le-ar fi luat cântăreaţa au avut un efect şi mai puternic în combinaţie cu alcoolul consumat cu câteva ore înainte.

OMAGII POST-MORTEM Fostul soţ al lui Whitney Houston, cântăreţul Bobby Brown, a izbucnit în lacrimi pe scenă sâmbătă seară când a aflat de moartea divei americane. Bobby Brown care susţinea un concert la Mississippi, alături de trupa sa New Edition, a spus la sfârşitul unui cântec: „I love you Whitney!” şi a trimis un sărut în direcţia cerului. Iar la finalul unui alt cântec el a izbucnit în lacrimi. Diva care arunca vina pentru problemele sale asupra fostului soţ, pe care îl considera violent şi gelos, a fost căsătorită cu Bobby Brown între 1992 şi 2007. Au împreună o fată, Bobbi Kristina. Tânăra de 18 ani a fost transportată de urgenţă de paramedici la spital ieri, după ce a suferit o puternică criză de anxietate. Bobbi Kristina Brown, despre care site-ul TMZ.com afirmă că s-a înfuriat şi a ţipat la autorităţi, întrucât nu i s-a permis să intre în camera de hotel unde a fost găsit trupul neînsufleţit al mamei sale, a primit un tratament contra stresului şi apoi a fost externată, a declarat o sursă din anturajul familiei. Bobby Brown şi-a anulat concertul din Nashville alături de fosta lui trupă New Edition, pentru a veni de urgenţă la Los Angeles şi a fi alături de fiica sa.

La sediul New Hope Baptist Church din Newark, New Jersey, oraşul natal al cântăreţei, numeroşi fani s-au reunit, duminică, pentru a-i aduce un omagiu şi a participa la un serviciu religios care i-a fost dedicat artistei dispărute. Scrisori şi flori au fost depuse la intrarea în biserică, iar membrii congregaţiei se îmbrăţişau şi plângeau împreună. Printre personalităţile venite să aducă un ultim omagiu artistei americane s-a aflat şi reverendul Jesse Jackson, un cunoscut activist pentru drepturi civile în SUA. „Această veste năprasnică ne-a lăsat pe toţi traumatizaţi”, a declarat Jesse Jackson, care o cunoştea pe Whitney Houston din copilărie.