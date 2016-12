Trupul românului ucis în Bolivia va fi transportat la Budapesta

MAE informează că procedura consulară pentru transportul trupului românului decedat în Bolivia, în urma unei intervenţii în forţă a poliţiei locale, este finalizată, acesta urmînd să ajungă, potrivit dorinţei familiei, la Budapesta, în cîteva zile, după soluţionarea aspectelor de natură financiară. Un diplomat român de rang înalt a fost trimis în Bolivia încă de joi, 23 aprilie, pentru a acorda asistenţa consulară după incidentul petrecut la Santa Cruz, în urma căruia a decedat un cetăţean român, iar altul a fost reţinut. MAE precizează că, în privinţa circumstanţelor în care a avut loc incidentul, există o anchetă pe rol declanşată de către Ministerul de Interne şi Ministerul Public din Bolivia. În condiţiile absenţei pînă la această oră a unei notificări oficiale cu privire la incident, Ministerul român al Afacerilor Externe a cerut clarificări autorităţilor boliviene şi a exprimat îngrijorarea şi preocuparea profundă a României faţă de acţiunile în forţă ale autorităţilor locale, care au condus la pierderi de vieţi omeneşti. Ambasadorul Ungariei la Buenos Aires le-a transmis oficialilor din Santa Cruz documentele necesare pentru transportarea în ţară a trupului neînsufleţit al lui Arpad Magyarosi, cetăţeanul ungaro-român ucis împreună cu Eduardo Rozsa Flores, un cetăţean ungaro-bolivian şi cu irlandezul Michael Martin Dwyer, pentru o presupusă implicare într-un complot împotriva preşedintelui bolivian, Evo Morales, la 16 aprilie.

Procurorul care investighează complotul pentru asasinarea preşedintelui bolivian a prezentat presei o înregistrare care l-ar incrimina pe românul ucis la 16 aprilie, informează ”Irish Times”. Procurorul Marcelo Sosa a declarat într-o conferinţă de presă susţinută sîmbătă seară că are o înregistrare în care irlandezul Michael Dwyer, bolivianul de origine ungară Eduardo Rózsa Flores, care are şi cetăţenie croată şi românul Arpad Magyarosi, discutau despre un atac cu bombă împotriva lui Morales, pe lacul Titicaca. În 3 aprilie, Morales a ţinut o şedinţă de guvern pe acest lac, promovat de Bolivia drept una dintre cele şapte noi minuni naturale ale lumii. În aceeaşi zi, cei cinci acuzaţi de complot s-au mutat de la hotelul Asturias la hotelul Santa Cruz, în oraşul cu acelaşi nume, aflat la circa 1.000 de kilometri de lacul Titicaca. Dwyer, Rózsa Flores şi Magyarosi au fost ucişi de poliţie în 16 aprilie într-un hotel din oraşul Santa Cruz, în estul Boliviei. Un alt român cu cetăţenie ungară şi un bolivian au fost arestaţi. În înregistrare, care a fost prezentată presei, Rózsa Flores spune că va merge la Santa Cruz la cererea separatiştilor locali, pentru a organiza grupuri de autoapărare împotriva susţinătorilor guvernului central. Dacă autenticitatea sa va fi confirmată, înregistrarea va fi prima dovadă care susţine afirmaţiile guvernului că cei cinci puneau la cale uciderea lui Morales. Înregistrarea ar proveni de la o persoană ce avea legături cu grupul condus de Rózsa Flores, devenită principalul martor pe care îl au procurorii, susţine presa locală. Jurnaliştii care au văzut înregistrarea spun că aceasta este de o calitate auditivă slabă, iar afirmaţiile procurorului nu au putut fi verificate imediat. Înregistrarea are aproximativ trei minute şi pare să fi fost făcută cu un telefon mobil.