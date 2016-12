Tu câți bani spargi de Sărbători?

Românii de la oraș vor cheltui, în medie, 1.660 lei pentru Sărbătorile de Crăciun, peste 1.000 lei având ca destinație mâncarea, îmbrăcămintea și încălțămintea. De notat că 9 din 10 români alocă bani și pentru cadouri, cele mai căutate produse fiind cele din categoria IT (calculatoare, telefoane, tablete etc.). După un asemenea dezmăț Moș Crăciun-istic, e lesne de înțeles de ce 78% dintre români vor petrece Revelionul acasă, cu familia și/sau prietenii, doar 11,4% rezervându-și deja un loc într-un club sau într-un restaurant.

CADOUL, BATĂ-L VINA! Românii din mediul urban au anul acesta, în medie, un buget pentru Sărbătorile de Crăciun de 1.660 lei, în creștere de la aproximativ 1.590 lei anul trecut. Cei mai mulți bani sunt folosiți, și de această dată, pentru mâncare, arată un studiu al Mednet Marketing Research Center - „Aproape trei sferturi dintre locuitorii din urban vor cheltui sume între 1.000 și 3.000 lei pentru Crăciun și Revelion, în timp ce 17,9% vor avea la dispoziție o sumă mai mică de 1.000 lei. Ei vor cheltui, în medie, 649,25 lei pentru produsele alimentare (carne, legume, cozonac etc.) și, respectiv, 430,43 lei pentru haine, încălțăminte, cosmetice și ornamente. De asemenea, 564,69 lei este bugetul mediu alocat pentru cadouri. Unde se mai duc banii? Circa 287,89 lei pentru ieșiri în oraș și 784,22 lei pentru excursii“. De notat că, și în această iarnă, procentul celor care intenționează să ofere cadouri se menține la un nivel înalt - peste 90%! Desigur, există și persoane care nu-și permit să cumpere tot ce și-ar dori, din cauza limitărilor financiare; cele mai râvnite produse sunt cele din categoria IT și gadgeturile (calculatoare, telefoane, tablete, electronice și electrocasnice). Interesant este că, în acest an, peste 33% dintre participanții la studiu și-au exprimat intenția de a cumpăra un brad natural de Crăciun; cei mai mulți (50,7%) dețin deja un brad artificial. Aproape 5% dintre românii de la oraș nu vor împodobi un brad anul acesta.

REVELIONUL, ACASĂ În ceea ce privește Revelionul, circa 81% dintre respondenți intenționează să-l petreacă în țară; numai 2% vor pleca în străinătate, în vreme ce 4% au tras paiul scurt și vor lucra în noaptea dintre ani. „Dintre cei care vor rămâne în țară de Revelion, 78,3% vor petrece alături de familie și/sau prieteni, în propriile locuințe sau în deplasare, 11,4% vor merge într-un restaurant/club, iar 8% vor ajunge într-o stațiune montană/balneară din România. Nu în ultimul rând, alți 2,3% vor ieși în aer liber, în piețele centrale ale orașelor de reședință“, mai spun cei de la Mednet. La studiul „Cumpărăturile de Sărbători” au răspuns peste 100.000 de persoane.