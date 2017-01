Tuberculoza la copii, o problemă subestimată

Cel puțin 650.000 de copii dezvoltă tuberculoză în fiecare an în cele mai afectate 22 de țări de această boală, o cifră cu 25% mai mare decât estimarea Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Aproximativ 53 de milioane de copii trăiesc cu o formă latentă de infecție, susceptibilă a evolua în orice moment în tuberculoză activă, adaugă autorii studiului, publicat astăzi în revista medicală britanică The Lancet. În raportul său pe 2013, OMS a estimat la 530.000 numărul cazurilor de tuberculoză în rândul copiilor de sub 15 ani în 2012. Însă această estimare depinde de cazurile semnalate de pediatri, o metodă criticată de numeroși specialiști, în special din cauză că fiabilitatea sa variază considerabil de la o țară la alta. Pentru a-și stabili propria estimare, dr. Peter Dodd, de la Universitatea Sheffield din Marea Britanie, și colegii săi au folosit un model matematic, integrând diverse elemente precum frecvența bolii printre adulți, riscul de expunere la contagiune în cadrul familiei, eficiența vaccinării sau impactul infecției cu HIV, virusul SIDA. Conform calculelor realizate de autorii studiului, aproximativ 7,6 milioane de copii de sub 15 ani din cele 22 de țări analizate au fost infectați cu agentul tuberculozei, Mycobacterium tuberculosis, în 2010 și, dintre ei, aproape 651.000 au dezvoltat tuberculoză, dintre care peste un sfert (27%) în India. În opinia dr. Dodd, aceste rezultate subliniază necesitatea de a concentra ajutorul asupra copiilor, prin recurgerea în special la isoniazidă, medicamentul antituberculoză. Copiii sunt deseori ignorați, deși trebuie luați în considerare pentru a putea ține boala sub control, a precizat el.