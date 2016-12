Tuberculoza rezistentă la antibiotice, o realitate cruntă!

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) avertiza, încă de anul trecut, că tuberculoza devine rezistentă la antibiotice şi se răspândeşte extrem de rapid în Europa. OMS a publicat recent planul pentru luptă împotriva bolii, care cuprinde diagnosticarea a 85% din pacienţi, dar şi tratatrea a 75% până în 2015. Potrivit statisticii, doar 32% dintre pacienţi sunt trataţi corespunzător, iar mulţi întrerup tratamentul înainte de recomandările medicilor, astfel că bacteria capătă rezistenţă la antibiotice. Nouă ţări europene au risc crescut de răspândire a bolii, arată raportul, iar printre acestea se află Azerbaidjan, Republica Moldova, Rusia şi Ucraina. OMS avertizează că lipsa de informare cu privire la această boala în rândul angajaţilor din domeniul sanitar face ca riscul să crească. Mulţi medici nu recomandă testarea pentru tuberculoză persoanelor care fac parte din clasa de mijloc, pe motiv că tuberculoza apare cel mai des în rândul persoanelor sărace, în rândul imigranţilor sau al consumatorilor de droguri sau alcool. România este ţara europeană cu cea mai mare incidenţă a tuberculozei, cu aproape 30.000 de cazuri pe an. Prin comparaţie, Albania are doar câteva sute de cazuri pe an.