Tudor Chirilă continuă campania anti-putere

Nemulţumită de actuala putere, în plină campanie electorală, mai precis în „săptămâna neagră” a alegerilor, trupa Vama îşi invită fanii, în capitală, la un „miting”... pseudo-electoral. Astfel, cei care s-au săturat de mesajele electorale sunt aşteptaţi să „protesteze”, timp de două ore, cu muzică garnisită cu mesaje sociale. Simpatizanţii formaţiei sunt aşteptaţi în Coyote Cafe, pe 19 noiembrie, începând cu ora 21.30, pentru a-şi manifesta aprecierea faţă de dansurile, poeziile şi cântecele care au înlocuit, în această toamnă, platformele electorale.

Biletele pentru miting costă 40 lei şi pot fi procurate din magazinele Diverta sau de la clubul amintit. Membrii organizaţiei de tineret a fanilor Vama vor beneficia de un preţ preferenţial dacă prezintă carnetul de membru al unei şcoli sau facultăţi, plătind cu 15 lei mai puţin. Cei care doresc să vadă imagini sau clipuri de la manifestaţiile Vămii din teritoriu le pot găsi online, pe blogul personal al liderului trupei, Tudor Chirilă. Întrebat, la Constanţa, asupra naturii revoltei pe care o exprimă la concertele sale, solistul ne-a declarat: „Nu este un mesaj antisistem, ci un mesaj anti-putere! Eu nu am o problemă cu sistemul, ci cu faptul că nu am pe cine să votez, ca Cetăţeanul Turmentat şi nu sînt beat, pentru că beau doar apă plată... şi la concertul ăsta, şi în ultima vreme. Mesajul nostru nu este antisistem, este împotriva stării de fapt. Am făcut, la un concert din Piteşti, o încercare: am pus o cameră pe oamenii de acolo şi le-am spus să-şi exprime sentimentele faţă de oricare dintre candidaţii politici. Puteţi să vedeţi înregistrarea pe blogul meu, ce crede o piaţă întreagă cu 3000 de oameni”.