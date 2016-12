Tudor Chirilă se resemnează în faţa legii

Tudor Chirilă şi trupa sa, Vama, nu mai au voie să interpreteze piesele din repertoriul Vama Veche fără acordul foştilor lor colegi de trupă, ei fiind obligaţi să plătească acestora daune morale de 15.000 de euro, conform unei decizii definitive a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ). „Un proces implică două percepţii. Una obiectivă, rece şi una sentimentală. Obiectiv, am pierdut dreptul de a interpreta cântecele pe care le-am compus împreună cu foştii mei colegi fără să cer şi să obţin acordul acestora. Ideea acestui acord, mai ales, am privit-o ca nejustificată şi absurdă. Nu pot accepta să-mi răscumpăr munca. Instanţa a decis însă şi nu ne rămâne decât să ne supunem acestei decizii. Sentimental, iarăşi nu sunt foarte multe lucruri de spus. Şi asta pentru că în asemenea momente eşti foarte singur. Dimensiunea implicării într-un proiect nu poate fi înţeleasă decât de participanţii la acel proiect\", a menţionat Chirilă pe blogul său.

Acesta a mai adăugat: „N-are niciun rost să explic cât şi cum am muncit la proiectul Vama Veche. Mereu se vor găsi ‘critici’ care vor răstălmăci. N-are rost să spun că am scris toate textele cântecelor, mai puţin vreo trei şi n-are rost să mai spun că am compus peste cincisprezece dintre ele de unul singur. Aceste lucruri nu contează, căci pe declaraţiile de la Uniunea Compozitorilor scrie clar ‘muzică şi text Vama Veche’. În justiţie, actele contează şi nu adevărul din spatele lor, chiar dacă e demonstrabil\".

Procesul pentru piesele din repertoriul Vama Veche a început în decembrie 2006, când Traian Bălănescu, Răzvan „Lapi\" Lupu şi Liviu Mănescu au acţionat în instanţă membrii trupei Vama, pentru încălcarea drepturilor de autor asupra pieselor Vama Veche. Prin decizia din 10 martie, ICCJ a confirmat hotărârea Curţii de Apel Bucureşti prin care s-a stabilit că trupa Vama a încălcat legea drepturilor de autor asupra pieselor din repertoriul fostei formaţii Vama Veche. Astfel, instanţa a decis că formaţia Vama a interpretat în concertele proprii o serie de cântece compuse de Liviu Mănescu, Traian Bălănescu şi Răzvan Lupu, fără a fi obţinut în prealabil acordul acestora. Conform deciziei, membrii formaţiei Vama au fost obligaţi la plata sumei de 15.000 euro despăgubiri şi a cheltuielilor de judecată. De asemenea, instanţa a interzis grupului Vama să mai interpreteze pe viitor piesele Vama Veche, destrămată în urmă cu patru ani, fără acordul foştilor componenţi.