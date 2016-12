Tudor Chirilă și-ar dori ca directorii de teatru să fie schimbați mai des

În contextul în care Ministerul Culturii a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului numărul 189 din 2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, actorul şi cântăreţul Tudor Chirilă a ținut să facă unele precizări. El a scris pe pagina sa de Facebook că ar trebui să se aibă în vedere și restrângerea mandatelor celor care conduc instituțiile de cultură, referindu-se în special la managementul teatral. „După părerea mea, ar trebui pusă în discuţie (deşi, la ora la care scriu aceste rânduri, înţeleg că dialogul a eşuat) ideea restrângerii numărului de mandate ale managerilor instituţiilor de cultură. Am auzit de prea multe ori argumentul continuităţii în sprijinul nelimitării mandatelor. Pe principiul că e nevoie de timp ca să construieşti şi să implementezi o strategie. Chiar aşa? Oare opt sau zece ani (două mandate) nu sunt suficienţi pentru implementarea unei politici repertoriale într-un teatru? Adică opt ani înmulţit cu, să zicem, patru premiere (cel puţin) pe an înseamnă 32 de titluri. Păi aceste 32 de titluri nu vor reuşi să compună imaginea unei strategii? Ba, sigur că da. Teatrul (eu despre managementul teatral pot vorbi - aşa cum se vede dinspre un actor) este poate cea mai „vie” şi dinamică dintre arte. Natura lui efemeră - acum şi aici - îl face să fie un mecanism supus constant adaptării la diferitele modele sociale”, a scris Tudor Chirilă. „MANDATELE NELIMITATE ÎNSEAMNĂ MONOPOLUL UNOR STRATEGII” Solistul trupei Vama consideră că numele unui teatru nu trebuie să se confunde cu o singură strategie managerială, fiind împotriva monopolului de acest gen. „Mandatele nelimitate (în conjuncţie cu concursurile de management, care sunt o glumă în momentul de faţă) înseamnă monopolul unor strategii (în total contrast cu esenţa vie a teatrului). Or, numele unui teatru, brandul lui, nu poate fi legat de o unică strategie. Directorii ar trebui să vină să-şi pună semnătura pe o perioadă şi să plece. Ar trebui încurajate participările altor posibili manageri, care să vină la concursuri chiar şi după primul mandat al directorului en titre, nu să renunţe pentru că ştiu că jocurile sunt deja făcute şi prezenţa lor în faţa comisiei e mai degrabă nedorită”, subliniază Chirilă.

„Sunt convins că există manageri de teatre cu realizări foarte bune pe perioade lungi. La scară naţională, însă, consider că principiul limitării mandatelor este mai avantajos pentru mişcarea teatrală în ansamblul ei. Tocmai pentru că nu pot să cred că este plin de „vizionari” care nu pot implementa strategii decât în durate cosmice”, conchide Tudor Chirilă.

Citește și:

Tudor Chirilă vrea să citească 20 de pagini pe zi