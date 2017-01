Tudor Gheorghe cântă cu orchestra și corul Teatrului „Oleg Danovski”

Neîntrecutul menestrel contemporan Tudor Gheorghe cântă frumusețea toamnei în cadrul unui turneu național, care a început în cea de-a treia zi a lui Brumărel și continuă vineri, 7 octombrie, la Constanța, la Casa de Cultură a Sindicatelor.

Concertul „Toamna simfonic”, programat să înceapă de la ora 19.00, se va desfășura cu sprijinul orchestrei și corului Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Maestrul Tudor Gheorghe nu va veni singur la Constanța, ci și cu... jurnalul său literar, „Vă dau un an din viaţa mea”, publicat la editura proprie. „M-a inspirat un turneu pe care l-am făcut cu „Lecţia”, cu care am bătut toate oraşele mici. La Babadag nu mai cântase nimeni de 20 de ani! M-au emoţionat lucrurile astea, aşa că le-am trecut într-un jurnal care se va intitula „Vă dau un an din viaţa mea””, a spus trubadurul oltean.

Tichetele pentru concertul de la Constanța pot fi achiziționate de la casa de bilete din incinta Casei de Cultură, la prețurile de 100 și 120 de lei.

