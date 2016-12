Tudor Giurgiu, distins cu premiul EFA pentru cel mai bun scurtmetraj

Filmul „Superman, Spiderman sau Batman\", de Tudor Giurgiu, a obţinut premiul pentru cel mai bun scurtmetraj, sâmbătă seară, la gala Academiei de Film Europene (EFA), organizată în Valletta, Malta. La aceeaşi categorie au mai concurat scurtmetrajele „Demain, ca sera bien\", de Pauline Gay, „Two Hearts\", de Darren Thornton, „Miten Marjoja Poimitaan\", de Elina Talvensaari, „L\'Ambassadeur et moi\", de Jan Czarlewski, „Im Freien\", de Albert Sackl, „Csicska\", de Attila Till, „Villa Antropoff\", de Vladimir Leschiov şi Kaspar Jancis, „Sessiz\", de Rezan Yeşilbaş, „Manha de Santo Antonio\", de Joao Pedro Rodrigues, „Back of Beyond\", de Michael Lennox, „Titloi Telous\", de Yorgos Zois şi „Einspruch VI\", de Rolando Colla.

Aflat pe scenă pentru a-şi primi premiul, regizorul Tudor Giurgiu a amintit că sâmbătă, 1 Decembrie, este Ziua Naţională a României. „Este grozav că (n.r. această premiere) se întâmplă astăzi. Mi-ar plăcea ca politicienii să fie mai sensibili la problemele noastre, pentru că avem un mare talent, dar avem nevoie de mai multă susţinere\", a spus Tudor Giurgiu. El le-a mulţumit, totodată, soţiei sale, Oana, şi fiului său, Ştefan.

Recent, scurtmetrajul „Superman, Spiderman sau Batman\", în regia lui Tudor Giurgiu, a fost premiat la Manhattan Short, unde a primit medalia de aur. Pelicula a mai fost premiată la Kaliber 35 Munich International Film Festival. În aprilie, filmul a câştigat premiul pentru cel mai bun scurtmetraj la Aspen Shortfest, care îi garantează un loc pe lista lungă a nominalizărilor la premiile Oscar, la categoria sa.