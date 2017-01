Tudorancea a fost premiat pentru titlul mondial universitar la handbal

După ce săptămâna trecută i-a premiat pe sportivii de la gimnastică aerobică, pentru rezultatele excelente obținute la Campionatele Mondiale, Universitatea „Ovidius” Constanța a recompensat un alt campion mondial, handbalistul Bogdan Tudorancea, care a făcut parte din echipa masculină a României care a cucerit titlul mondial universitar în Spania. Ca și sportivii de la aerobic, handbalistul de la HC Farul este student în primul an la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Ceremonia de premiere a fost efectuată de rectorul Universității „Ovidius”, Sorin Rugină, și decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Mirela Damian, iar sportivul a fost însoțit de Florin Cazan, antrenor secund la HC Farul și profesor în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport. Tudorancea a primit o diplomă de excelență și a fost felicitat pentru performanța obținută. „La începutul anului nu credeam că pot ajunge aici, dar, pregătindu-mă bine la echipa de club, am ajuns la un nivel care să-mi permită să fac marea performanță și acest lucru nu a rămas neobservat de domnul antrenor de la lotul național. Secretul succesului a fost unitatea grupului. Când am ajuns acolo, nimeni nu ne dădea vreo șansă, dar ne-am unit și ne-am luptat pentru același scop. Înfrângerea din grupă a fost semnalul de alarmă, ne-a trezit și ne-a prins bine acel duș rece. Am început să jucăm din ce în ce mai bine și totul a culminat cu victoria obținută în semifinale, în fața favoriților turneului, spaniolii, chiar la ei acasă. Am avut un gând de retragere anul trecut, dar, făcându-se echipă la Constanța, am decis să revin și sper să promovez în prima ligă cu HC Farul”, a spus Tudorancea.

În cadrul aceleiași ceremonii au fost premiate și voleibalistele Adrian Vîlcu și Bianca Cojocaru, ambele studente în primul an la Facultatea de Educație Fizică și Sport, care au devenit campioane naționale la volei pe plajă, sub comanda antrenorului Florin Voinea.

