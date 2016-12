Tudorel Dogaru, noul șef al Poliției Municipiului Constanța!

16:30:56 / 15 Ianuarie 2016

Autoritate !

Buna ziua, Daca acest domn TUDOREL DOGARU, ar putea sa faca putina ordine si disciplina in "propria" lui curte cu bascaliosi, care au atata zel sa amendeze intr-una in loc sa DIRIJEZE circulati semaforizate dar si nesemaforizate, atunci cand este ora de varf in orasul Constanta ( orele 1700 ), sa mai potoleasca excesul de autoritate pe care il detin colegii lui de breasla, are tot respectul meu. Avem forta majora in Constanta, M.A.I chiar isi face treaba, aplica amenzi, retine carnete de conducere intr-o prostie, indiferent daca esti vinovat s-au nu, ba din contra nici macar nu ai dreptul al mentiunea ta care este acordata de lege. Va rog eu frumos dl. Tudorel, dirijati BIRJARI care stau pe soveja, lapusneanu, sa faca ordine SA NUMAI STEA LA MICA CIUPEALA ! Sanatate si fericire in 2016 , congrats for your promotion !