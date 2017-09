Tudose și Dragnea au băut apă după Boc și Băsescu

18:35:06 / 09 August 2017

NU SE SPUNE ADEVĂRUL...

Regimul mafiot basescu boc(căcat) interzicea pensionarului dreptul la muncă..Pe când regimu Dragnea Tăriceanu bine face că nu lăsa pnsionaru sa lucreze la Stat odată ce sa pensionat ..Da EL pensionaru putând lucra la privat.Cea ce la regimul mafiot basescu boc (căcat) era INTERZIS..Pt gogu distrusu basist ii reamintesc că regimul mafiot basescu boc (căcat) a furat din bugetul de stat 60 de miliardele de euro prin "Retrocedări" și a ridicat TVA de la 18 la 24 % fapt ce a distrus ec naționala..Cel mai regreți animal împuțit (goguu). Dragnea și Ponta au readus ec românească pe linia de plutire in prezent având cea mai mare creștere economică din UE..Pupati-l in pula mai departe pe Băsescu ..gogu și gașca #..Cat poti sa fi de dobidic Gogule.. Majoritatea oamenilor și au dat seama că există numai 2 partide care le vor binele și alea sânt cele care te au futut in gura Gogule la alegeri....PSD -ALDE.