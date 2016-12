TUI a adus, în doi ani, peste 3.800 de turişti în România

Touroperatorul german TUI a adus în acest an în România 1.029 turişti, numărul pentru perioada 2010-2012 fiind de 3.829 turişti, potrivit informaţiilor transmise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT). MDRT a anunţat recent că touroperatorul german TUI va continua să promoveze România, în anul 2013, însă numai pe canale de distribuţie specifice mediului online. \"În contextul în care marketingul, ca domeniu general, dar şi marketingul turistic se reorientează din ce în ce mai mult către canale de promovare online, canale mai rapide, mai eficiente şi mai adaptate la preocupările actuale de protejare a mediului, ministerul apreciază că prezenţa României pe portalurile celor mai mari touroperatori germani rămâne un instrument extrem de important de promovare a ofertei naţionale de turism. Ca exemplu, concernul TUI ne-a informat că a pornit, din acest an, un proces de reducere masivă a volumului de cataloage printate, reorientând către mediul online un important număr de oferte şi destinaţii, nu doar pe cele româneşti. Alte decizii ale turoperatorului, de asemenea independente de MDRT, se referă la includerea în portofoliul de oferte turistice a acelor produse şi destinaţii româneşti care se potrivesc cel mai bine cu profilul turiştilor vizaţi\", a comunicat MDRT. Concernul TUI aduce în România turişti germani şi prin intermediul altor touroperatori din World of TUI, dintre care cel mai important este sistemul de rezervări Hotelbeds, unde apar peste 200 de hoteluri din România şi care generează un volum de vânzări pentru România de peste 1 milion de euro anual. MDRT a menţionat că cele mai recente plăţi în contul serviciilor prestate de tourperatorii germani, reprezentând sume restante din anul 2011 în valoare de peste 280.000 euro, au fost efectuate în această toamnă. \"Plata restanţelor a reprezentat, la acel moment, un pas important pentru evitarea unui potenţial risc privind colaborarea în bune condiţii cu turoperatorii germani de turism\", a precizat MDRT.

Grupul german a refuzat să mai aducă turişti în România în anul 2006 şi a scos din cataloagele sale ofertele turistice româneşti, printre nemulţumiri numărându-se condiţiile de cazare şi preţurile ridicate afişate de hotelieri. Ministerul Turismului a semnat în 2009 un contract cu turoperatorul german pentru ca acesta să revină începând cu anul 2010 în România. Tot în noiembrie 2012, MDRT a comunicat că ITS Reisen intenţionează să extindă, în 2013, promovarea pentru România, printr-un catalog propriu, care va fi distribuit în Germania, Austria şi Elveţia de circa 2.500 de agenţii. Turiştii străini care vizitează cel mai mult România sunt germanii, italienii şi francezii. Un raport al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, dat publicităţii în prima parte din 2012, arată că, pentru principalele pieţe prioritare ale României, cei mai mulţi turişti străini au provenit din Germania (+12,1% faţă de 2010), Italia (+18,5%), Franţa (+10,23%), Ungaria (+13,9%), Statele Unite ale Americii (+1,8%) şi Marea Britanie (+12,8%). Per ansamblu, România a atras în 2011 cu 12,8 % mai mulţi turişti străini faţă de anul trecut. Totodată, cei mai mulţi turişti străini care au venit în ţara noastră au ales să se cazeze la hotel (+13,1% faţă de 2010), în pensiunile turistice (+8,5%) şi în pensiunile agroturistice (+35,8 %). Şi în ceea ce priveşte cheltuielile nerezidenţilor străini în România s-au înregistrat creşteri, aceştia au cheltuit cu 18,4 % mai mulţi bani decât în 2010. Potrivit Institutului Naţional de Statistică, numărul sosirilor vizitatorilor străini în România a fost, în primele şase luni din acest an, de 3.436.528, în timp ce plecările vizitatorilor români în străinătate au totalizat 5.184.925.