TUI pune patru condiţii pentru reînceperea operaţiunilor pe litoral

Autorităţile din turismul românesc trebuie să respecte patru condiţii minimale pentru ca grupul german TUI să reînceapă să opereze în Romania, a declarat, la Berlin, directorul general al firmei Danubius, sucursala din România a TUI, Tim Grosse. „Ne-am întîlnit, miercuri, la Tîrgul de turism de la Berlin cu ministrul Turismului din România, Elena Udrea, şi am discutat despre măsuri concrete în urma cărora să se întrunească condiţiile minimale pentru a putea porni din nou operarea pe piaţa românească”, a afirmat Tim Grosse. El a adăugat că sînt patru condiţii de bază fără de care grupul german nu s-ar putea întoarce pe piaţa românească. Prima dintre acestea este funcţionalitatea litoralului într-un sezon bine definit, care să înceapă cel mai tîrziu pe 15 mai şi să se încheie pe 15 septembrie. A doua condiţie este necesitatea unor zboruri directe între oraşele din Germania şi Constanţa, la preţuri “competitive”. TUI a mai solicitat ministrului Turismului şi începerea unor campanii de marketing comune, pentru o mai bună promovare a destinaţiei România. Ultima condiţie a TUI a fost ca tarifele hotelurilor de pe litoralul românesc să fie “competitive”, în contextul în care în Bulgaria, de exemplu, “declinul turismului pe fondul crizei economice mondiale a făcut ca tarifele hotelurilor de pe litoral să fie un subiect sensibil”. Directorul general al Danubius a afirmat că aceste condiţii preliminare, puse în discuţie cu Elena Udrea, au fost considerate de către ministrul Turismului din România ca fiind viabile. În urma acestor discuţii, o delegaţie a tour-operatorului german, însoţită de Elena Udrea, va vizita, în luna mai a acestui an, hotelurile de pe litoralul românesc. “Pentru a se asigura revenirea TUI pe piaţa românească în anul 2010, va trebui ca discuţiile preliminare cu partea română să se încheie la sfîrşitul lunii mai, contractarea hotelurilor să fie efectuată pînă la sfîrşitul lunii iunie şi începutul lui iulie, iar broşura în care vor apărea hotelurile româneşti să fie gata în august”, a spus Grosse. El a adăugat că dacă aceste condiţii vor fi îndeplinite, România va fi “prinsă” în cataloagele TUI care vor apărea în septembrie 2009, iar din 2010 să înceapă sosirile de turişti în România. “TUI a fost plăcut impresionat de atitudinea ministrului Elena Udrea şi de determinarea pe care domnia sa o are pentru a redresa incomming-ul din România. Dacă România va îndeplini condiţiile pe care noi le-am cerut, nu înseamnă că va ajuta TUI. Competitivitatea nu înseamnă ajutor, ci parteneriat de afaceri”, a conchis directorul TUI România.