TUI va reveni la Mamaia

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a anunţat, ieri, într-o conferinţă de presă, că reprezentanţii unuia dintre cei mai mari tour-operatori din lume, TUI, vor să readucă turişti străini în Mamaia, după trei ani de pauză. „Chiar dacă sîntem în plină criză mondială, staţiunea Mamaia li se pare o destinaţie suficient de atractivă celor de la TUI pentru a-i readuce pe turiştii străini pe litoral. Am avut marţi o discuţie tehnică cu reprezentanţii TUI, iar lucrurile vor fi finalizate în două - trei săptămîni, deoarece ei tipăresc deja ofertele turistice pentru anul viitor. În principiu, TUI doreşte să revină cu turişti nemţi în staţiunea Mamaia, în următorii doi - trei ani, după care, dacă lucrurile merg bine, oferta turistică se va extinde şi spre sudul litoralului”, a spus Mazăre. Primarul Constanţei a precizat că germanii de la TUI s-au arătat încîntaţi de felul în care arată staţiunea Mamaia şi de posibilităţile de agrement. „Am discutat cu cei de la TUI şi viitoarele proiecte pe care Primăria Constanţa le are pentru staţiunea Mamaia, cum ar fi: pasarela, pasagerele, agrementul nautic şi teleski-ul, precum şi proiectele mai mari pe care vrem să le facem: cele patru insuliţe artificiale din Marea Neagră, Marina de yachturi Tomis, precum şi canalul care va face legătura din Marea Neagră şi lacul Siutghiol. Tot cei de la TUI vor prezenta în oferta lor turistică şi paleta de evenimente care au loc în staţiunea Mamaia, printre care se numără etapa de acrobaţie aviatică, Romanian Class One Grand Prix şi numeroasele festivaluri”, a adăugat Mazăre. El a precizat că un punct în plus în decizia TUI de a readuce turiştii străini pe litoralul românesc a fost reprezentat de posibilităţile de distracţie nocturnă care se regăsesc în staţiunea Mamaia. Mazăre a spus că important este ca şi Ministerul Turismului să sprijine revenirea TUI pe litoralul românesc, atît prin promovarea litoralului pe piaţa pe care o deserveşte TUI, cît şi prin susţinerea demersurilor pentru asigurarea unui charter care va aduce turiştii străini pe litoralul românesc.

În urma discuţiilor de marţi, reprezentanţii TUI vor primi oferte din partea hotelurilor, inclusiv pentru capetele de sezon, după care va urma o evaluare a tarifelor practicate de hotelieri. TUI s-a arătat interesat în special de hoteluri de trei sau patru stele şi nu de unităţile de cazare foarte scumpe din Mamaia. „Le-am promis celor de la TUI că, dacă vor reveni cu turişti străini, în capetele de sezon vor fi deschise apox. 80% din facilităţile turistice din staţiunea Mamaia, în special terase, magazine, cluburi... Repet, dacă cei de la TUI vor lua decizia de a reveni pe litoral cu turişti străini, şi cred că în proporţie de 90% decizia este luată, atunci vom găsi o modalitate, inclusiv prin discuţii amiabile cu proprietarii de unităţi turistice, pentru ca staţiunea să fie deschisă şi în capetele de sezon”, a mai spus Mazăre, care a adăugat că, la început, se aşteaptă la un aflux de turişti străini de cîteva zeci de mii pe sezon. Un alt punct forte pe care primarul Constanţei l-a subliniat în discuţiile cu cei de la TUI a fost situaţia plajelor. „Cei de la TUI au fost foarte încîntaţi de faptul că plajele au trecut la hotelieri, pentru a putea fi incluse în oferta turistică”, a spus primarul, adăugînd că prezenţa TUI pe litoral va fi o dovadă în plus a faptului că evenimentele din staţiunea Mamaia, care se fac cu banii din taxa de barieră şi de la bugetul local, atrag bani din afara graniţelor ţării.

Revenirea TUI în staţiunea Mamaia cu turişti străini este salutată şi de preşedintele Asociaţiei Litoral, Corina Martin, care a spus că, în cadrul discuţiilor purtate marţi după-amiază, la care a participat, reprezentantul TUI Germania, Detleff Hoehne, şi reprezentanţii TUI România, Tim Grosse şi Ciprian Popescu, au dat asigurări că iau în calcul, foarte serios, includerea litoralului românesc în cataloagele TUI pentru sezonul 2010, prin ofertarea unor hoteluri situate în staţiunea Mamaia, după o absenţă de trei ani a acestei destinaţii. Corina Martin a evidenţiat decizia membrilor Asociaţiei şi patronatelor din turism de a se implica, în mod activ, în revenirea TUI. De asemenea, preşedintele Asociaţiei Litoral a oferit garanţii pentru negocierea unor taxe de aeroport competitive în raport cu aeroporturile bulgăreşti, pe care Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa să le practice pentru compania aeriană care va opera lanţul de charter către litoralul românesc.