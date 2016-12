Tulceanul de pe Maran Centaurus, eliberat

Navigatorul român aflat la bordul navei „Maran Centaurus”, capturată de piraţii somalezi, se întoarce acasă. Ieri dimineaţă, piraţii somalezi au eliberat nava. „La data de 18 ianuarie a fost eliberat petrolierul „Maran Centaurus”, capturat de piraţii somalezi la 29 noiembrie. Cetăţeanul român aflat la bordul navei este în stare bună, la fel ca întregul echipaj\", precizează Direcţia de Informare a Ministerului Afacerilor Externe (MAE) din România. Potrivit MAE, Ambasada României la Atena a informat-o deja pe soţia tulceanului Gelu Ion Slavoschi în legătură cu eliberarea petrolierului şi a echipajului. „Soţia navigatorului român a mulţumit Ambasadei României la Atena pentru colaborare, în contextul în care ambasada a ţinut în permanenţă legătura cu aceasta, încă din momentul răpirii\", susţine MAE. Piraţii somalezi au eliberat luni dimineaţă superpetrolierul grec Maran Centaurus, la bordul căruia se află şi un român, la o zi după plata unei răscumpărări de câteva milioane de dolari, a anunţat reprezentantul filialei kenyene a Programului de asistenţă a marinarilor, transmite AFP. Amintim că petrolierul Maran Centaurus, care naviga sub pavilion grec şi avea la bord un echipaj format din 16 filipinezi, nouă greci, doi ucraineni şi un român, a fost deturnat la sfârşitul lui noiembrie. Nava încărcată cu ţiţei plecase din Jeddah (Arabia Saudită) şi urma să ajungă la New Orleans, în SUA. În prezent, piraţii somalezi mai ţin captive două nave cu marinari români la bord. „Asian Glory” a fost capturat de piraţii somalezi la 1 ianuarie 2010 în Golful Aden, în timp ce transporta maşini din Singapore în Arabia Saudită. Nava are doi români la bord. Alţi doi marinari români se află la bordul vasului „St. James Park”, capturat la 28 decembrie de piraţi somalezi. Nava a fost capturată în timp ce se îndrepta spre Thailanda, din Spania, pe o rută maritimă cheie, patrulată de navele internaţionale implicate în lupta antipiraterie.