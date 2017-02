Tulnicăresele române din Alba, în recital la Carnavalul de la Veneția

După ce, în 2008, România a fost țară invitată de onoare la Carnavalul venețian, și în acest an vor fi prezențe românești în lagună. Grupul de tulnicărese "Moațele" din Câmpeni - Alba va susține un recital la Carnavalul de la Veneția. Grupul de tulnicărese a fost înfiinţat în anul 2006 şi are în componenţă tinere care doresc să ducă mai departe acest vechi obicei: cântatul din tulnic. La Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia va fi prezentată expoziția de grafică "Una nostalgia indescrivibile", care reunește lucrări ale artistului român Constantin Udroiu (1930-2014). Constantin Udroiu, considerat de critica italiană un "expresionist bizantin", a studiat la Facultatea de Arte Frumoase din Bucureşti, avându-l ca profesor pe Gheorghe Vânătoru (1908-1983). Condamnat la 22 de ani de muncă silnică pentru "crimă de uneltire împotriva ordinii sociale" şi "acţiuni îndreptate împotriva regimului de democraţie populară", Constantin Udroiu a ispăşit o pedeapsă de 10 ani – din 1954 până în 1964 – în temniţele comuniste. Stabilindu-se în Italia, în 1971, Constantin Udroiu a fost unul dintre cei mai prolifici şi apreciaţi artişti români din diaspora. Expoziția "Zestrea by Liliana Țuroiu" va fi prezentată la Veneția, în timpul Carnavalului. Ținutele din colecţia "Zestrea by Liliana Țuroiu", inspirate de straiele domnițelor și reginelor, precum şi de motivele iilor româneşti tradiţionale, vor fi expuse în inima culturală și istorică a Veneției. Vernisajul va avea loc sâmbătă, în Aula Magna din Ateneo Veneto, în prezența unor personalități din domeniul artei și culturii din România și din Italia.Carnavalul de la Veneția este organizat, prin tradiție, înaintea Postului Paștelui (catolic); prima ediție a avut loc la anul 1162, dar prima atestare documentare datează din 1268.Carnavalul venețian a atins apogeul în secolul al XVIII-lea, iar în 1930 a fost interzis de Mussolini. A fost reluat abia peste mulți ani, în 1979.

Celebru pentru măștile și costumele purtate de participanți, Carnavalul de la Veneția și-a schimbat, în perioada contemporană, paradigma: a trecut de la frivolitate și libertinaj, la cultură.