Tumoră demnă de Cartea Recordurilor, operată la Constanţa

O femeie de 62 de ani, din Cluj, trăieşte o adevărată dramă după ce pe coapsa dreaptă i s-a dezvoltat o tumoră demnă de Cartea Recordurilor. Formaţiunea tumorală s-a dezvoltat atît de rapid încît viaţa femeii a devenit un calvar. „Nu mai pot să fac nimic, nici măcar să mai stau în şezut. Este incredibil ce mi se poate întîmpla. În viaţa mea nu am avut nicio boală, nu am avut nimic. Şi acum, uite unde am ajuns”, spune Mariana Hoza. Nora sa, care îi este alături în momentele grele prin care trece, a povestit, la rîndul său, că a bătut la uşa mai multor medici, dar fără rezultat. „Ni s-a spus că nu mai este nimic de făcut şi să începem tratamentul cu chimioterapie. A făcut chimioterapie pentru ameliorare, însă tumora a crescut într-un ritm alert. Am aflat de profesorul Pătruţ şi l-am căutat”, a povestit nora, Mihaela Coza. Niciun tratament nu a răspuns, aşa că femeia şi-a luat inima în dinţi şi s-a decis să se opereze, chiar dacă medicii care au consultat-o anterior nu i-au dat prea multe şanse de reuşită. „Am speranţa că operaţia va reuşi. Vreau să scap cît mai repede de această tumoră care nici măcar nu mă lasă să mă duc la WC. Nora mea mă ajută, îmi pune plosca, mă spală”, spune pacienta.

Şanse de reuşită de 85%

„Eu consider că această operaţie are şanse de 85% de reuşită. Cred că tumora putea să fie extirpată de la bun început, atunci cînd era de dimensiuni mici. Femeia însă a tot fost amînată, pînă cînd s-a ajuns să cîntărească zeci de kilograme. Mulţi au ezitat să o opereze pentru că zona este destul de vascularizată, astfel că riscurile sînt foarte mari. Nu mai vezi aşa ceva decît în lumea a III-a, în Africa”, a explicat prof. univ. dr. Mircea Pătruţ, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Prof. univ. dr. Pătruţ, alături de echipa sa, s-a decis ca azi să intervină chirurgical în cazul femeii. Medicii Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară au reuşit să extirpe cu bine peste 50 de tumori gigant, în unele cazuri fără să se sacrifice vasele din zonă, iar în alte cazuri apelîndu-se la vase artificiale. De menţionat că în Clinica de la Constanţa au fost efectuate pînă în prezent peste 600 de intervenţii chirurgicale pe inimă, vase, pe alte boli asociate bolilor cardiovasculare. În următoarele zile, medicii se pregătesc să extirpe o altă tumoră gigant, formaţiune crescută pe fesa bolnavului.