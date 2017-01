Tumoră gigant extirpată din abdomenul unui bărbat de 75 de ani!

Medicii Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au finalizat cu bine o nouă intervenţie chirurgicală extrem de dificilă. Potrivit declaraţiilor prof. univ. dr. Mircea Pătruţ, cel care coordonează Clinica, unui bărbat în vîrstă de 75 de ani i-a fost extirpată o tumoră gigant din abdomen. „A fost o intervenţie chirurgicală foarte complexă şi dificilă pentru care am avut nevoie de cîteva ore bune. Tumora era una gigant, de mărimea unei mingi de fotbal”, a spus medicul şef. Formaţiunea tumorală i-a fost descoperită bătrînului cu cinci ani în urmă, în mod întîmplător, în timpul unor investigaţii de rutină. Vîrsta înaintată a omului a făcut pe mulţi medici chirurgi să-i refuze operaţia. „Nici un medic nu a acceptat să intervină în cazul său pentru că avea şi unele probleme cardiologice”, a mai spus şeful Clincii de Chirurgie Cardiovasculară. Medicii constănţeni au ales să examineze cu mare atenţie bărbatul şi să pună în discuţie posibila intervenţie chirurgicală. Chiar dacă au avut o misiune extrem de dificilă, ei s-au decis să-i salveze viaţa bătrînului. Prof. univ. dr. Mircea Pătruţ a declarat că la intervenţia chirurgicală a fost nevoie şi de medici oncologi şi urologi. „A fost o intervenţie chirurgicală grea. Din păcate, a fost nevoie să-i scoatem şi rinichiul pentru că urina cu sînge, Am rezolvat însă problemele şi l-am stabilizat”, a declarat după intervenţie medicul şef. Operaţia a luat sfîrşit cu bine, pacientul fiind internat pentru 24 de ore la secţie Anestezie Terapie Intensivă, loc unde este în permanenţă sub strictă supraveghere medicală.