Tumori ale stomacului, operate laparoscopic şi endoscopic!

La iniţiativa chirurgilor constănţeni, pentru prima dată în ţara noastră, polipii (tumorile) stomacului sînt extirpaţi cu ajutorul unei metode moderne mixte, laparoscopice şi endoscopice. Chirurgii şi interniştii se „întîlnesc” în abdomenul bolnavului, ajutîndu-se reciproc să identifice leziunea şi să extirpe tumora, în cele mai multe cazuri, de natură benignă. Preşedintele Societăţii Române de Chirurgie, totodată şi şeful Clinicii de Chirurgie II a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, prof. univ. dr. Vasile Sîrbu, a explicat că intervenţia este una de mare fineţe, iar bolnavul are mai puţin de suferit. „Primul bolnav pe care l-am operat a răspuns pozitiv intervenţiei, cel mai probabil în timp scurt el urmînd să fie externat. Noi, chirurgii, am intervenit cu ajutorul laparoscopului, iar colegii internişti, cu ajutorul endoscopului, care ne-au ghidat unde trebuie să intervenim”, a declarat prof. univ. dr. Sîrbu. La rîndul său, dr. Eugen Dumitru, şeful Clinicii de Gastroenterologie a SCJU, a declarat că intervenţia constituie o noutate pentru medicina noastră şi că aceasta este făcută în beneficiul bolnavului, care are mai puţin de suferit. Dr. Luana Alexandrescu, care face parte din echipa de specialişti care efectuează asemenea intervenţii, a explicat că bolnavii pot trăi mult şi bine cu aceşti polipi, însă, la un moment dat, aceştia pot să sîngereze, bolnavii devenind anemici, dar pot apărea şi dureri. Cu dureri abdominale au ajuns şi cei doi bolnavi care au fost deja operaţi cu ajutorul acestei intervenţii mixte. „Bolnavii sînt foarte bine, primele intervenţii de acest gen fiind o reuşită pentru noi, aşa că vom continua seria lor”, a declarat şeful Clinicii de Chirurgie II. Specialiştii constănţeni au în plan efectuarea intervenţiilor mixte şi la nivelul colecistului sau ficatului, dar şi la nivelul colonului, acolo unde se intervine destul de greu. „Sperăm să primim sprijin pentru achiziţionarea unui robot, pentru că la Constanţa avem medici care să poată efectua asemenea intervenţii”, mai spune prof. univ. dr. Sîrbu.