„Tun” bancar de un milion de lei pedepsit cu ani grei de închisoare

01:27:56 / 09 Februarie 2015

sall

in legatura cu dosaru asta in special a lui ciolan ion el nu a avut cunostinte la banci ci a fost racolat de mafiea care e in mangalia cum ar fi raim nicu soare si mai multi care stau acum bine mersi acasa sisi vad de treaba au stiut sasi apere spatele ca au avut bani de dat la avocati si cum am citit in rubricele care leati postat politia nu a luat pe toata lumea care au mincat de pe urma lor imi pare rau ca sa ajuns aici dar politia nu sea facut treaba cum trebuie si nici instantele sunt mai multi de 6 persoane care au fost bagati in afacere