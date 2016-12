Tun de 100 de milioane de euro la Comunicaţii!

De unde cumpără SPP sau MAI calculatoare? Dar Ministerului Educaţiei cine îi schimbă componentele de reţea care se defectează? Evident, nişte firme din Cipru sau din Elveţia, pentru ca profiturile să nu sufere din cauza taxării aberante din România. Cine sunt acţionarii? Numele prezentat relevă legătura dintre PDL şi sindicatele din Educaţie, potrivit inpolitics. Conform datelor prezentate pe siteul dcnews.ro, firma care a câştigat anul trecut o licitaţie dubioasă, pentru închirierea unor licenţe Microsoft, se numeşte DIM Soft şi este un sereleu cu sediul la parterul unui imobil din Bucureşti (Strada Făgăraş, nr. 21). După ce a primit contractul, au început contestaţiile. Unele firme, dar şi presa, au semnalat că licitaţia din 2009 a fost dedicată unui anume competitor. S-au semnalat mai multe inadvertenţe care ţin de partea tehnică a contractului. Pe 31.07.2009, ministrul Gabriel Sandu semnează totuşi contractul cu DIM Soft, motivând că timpul presează şi Agricultura sau Sănătatea rămân fără calculatoare. O săptămână mai târziu, însă, se răzgândeşte. Pe 7 august, după ce scandalul izbucnise în mass media, dar şi pentru că erau înregistrate reclamaţii la Consiliul Concurenţei şi ANRMAP, Sandu anulează acordul cadru semnat cu DIMSoft, până la o dată ulterioară neprecizată. Cum transparenţa nu e atributul forte al Societăţii Informaţionale, nu se ştie când este atribuit din nou contractul, dar se constată mici modificări. Astfel, suta de milioane de euro revine unui consorţiu, creat în jurul DIM Soft, respectiv D-CON.NET AG, liderul consorţiului, D-CON.NET Gmbh (membru), BECHTLE HOLDING SCHWIEZ AG (membru), DIM Soft Srl (membru) şi MICROSOFT România, atenţie... subcontractant. Consorţiul declarat câştigător a fost, aşadar, reprezentat de D-CON.NET AG.

GINERELE LUI CORNEA, UN OM INFORMAT. Ce a înclinat balanţa şi a făcut ca lucrurile să meargă unse? O banală schimbare de acţionariat. Primii trei acţionari ai lui DIM Soft au vândut firma către D-CON.NET AG, care devine acţionar unic la DIM soft Srl. Administrator unic este numit, în plin scandal legat de licitaţie, adică pe 23.09.2009, Florică Claudiu Ionuţ, ginerele lui Aurel Cornea, liderul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI). Dacă vă mai amintiţi, liderul sindical este chiar acel sindicalist care nu a putut participa la protestele cadrelor didactice din 2009 pentru că avea mâna sau piciorul în ghips. Inutil să spunem că sindicatele s-au împăcat cu guvernul. Ginerele domnului Cornea nu este doar administrator, ci deţine la rândul său firme cum ar fi: Filas Consulting Srl, Cafe Innuendo (alături de Dinu Pescariu), Doro Construct Grup, Filas Cafe, Zimtech Srl şi ABACUS SYSTEMS&SOFTWARE Srl. Societatea ABACUS este partener în furnizarea de echipamente IT pentru numeroase instituţii de stat: Ministerul Justiţiei, MAI, SPP, Ministerul Educaţiei şi Inovării, Nuclear Electrica. Afacerile sunt destul de prospere, odată ce în noiembrie 2009, Florică Ionuţ cumpără de la Flamington Industries Ltd, din Londra, cele 30% din acţiunile ABACUS pe care le deţine (restul se împart între 3 firme din Cipru). Ca orice om de afaceri respectabil, Florică C Ionuţ are şi afaceri în alte domenii: imobiliare, construcţii şi, evident, consultanţă.