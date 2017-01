Tunurile imobiliare au apus

Vremea afacerilor imobiliare gen \"tun\" pare să se fi sfîrşit, iar în momentul de faţă, jucătorii activi pe piaţa imobiliară sînt investitorii care au disponibilităţi financiare, a declarat managing counsel-ul biroului Salans Bucureşti, Laura Tiucă. S-a resimţit o diminuare a volumului tranzacţiilor imobiliare, „boom-ul imobiliar ce caracteriza piaţa locală nu a mai avut aceleaşi rate de creştere, investitorii sînt mai prudenţi, băncile, mai selective. Nu se mai vinde chiar orice, oriunde. Cu toate acestea, piaţa imobiliară nu este inactivă\", a declarat avocatul Dan Borbely. Tranzacţiile sînt mult mai complexe şi mai sofisticate, de aceea nivelul este mult mai ridicat şi timpul de finalizare mai lung. În momentul de faţă, mulţi investitori care foloseau pîrghiile finanţărilor pentru a dezvolta proiecte întîmpină dificultăţi în a obţine rapid finanţări. Avocatul Ţuca Zbîrcea & Asociaţii consideră că anul 2008 a adus cîteva corecţii ale preţurilor, pe care le consideră necesare în redresarea ritmului ameţitor de creştere a sumelor plătite la achiziţionarea unei locuinţe. \"Toţi jucătorii de pe această piaţă sînt mai atenţi, iar acţiunile lor se înscriu într-un regim prudenţial\", a spus Dan Borbely. De asemenea, Borbely consideră că anumite proiecte nu vor mai putea fi vîndute la valori similare anului 2007 însă, per ansamblu, valoarea tranzacţiilor din semestrul întîi al anului 2008 poziţionează România în topul ţărilor din regiune. În opinia sa acest fapt constituie un indiciu că piaţa şi-a păstrat atractivitatea, în ciuda reducerii volumului de tranzacţii. Potrivit datelor Uninunii Naţionale a Notarilor Publici din România, de la începutul anului şi pînă la sfîrşitul lunii august au fost înregistrate 335.086 de tranzacţii imobiliare. Dintre acestea, 33.478 au fost înregistrate în luna ianuarie 2008, pentru ca, în februarie, numărul acestora să crească la 44.217. În martie, tranzacţiile imobiliare au înregistrat o nouă creştere pînă la 45.697, această lună deţinînd pîna acum cel mai mare număr de tranzacţii efectuate în acest an. Din aprilie şi pînă la sfîrşitul lunii august, numărul tranzacţiilor imobiliare a fost fluctuant, însă nu a coborît sub 40.000. Astfel, în aprilie s-au înregistrat 42.827 de tranzacţii, în mai, au crescut pînă la 43.196, iar în iunie, au scăzut cu aproape 3.000, pînă la 40.383. În luna iulie, acestea au recuperat pînă la 43.239, pentru ca, la sfîrşitul lunii august, numărul tranzacţiilor să fie de 42.055.