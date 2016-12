După șase zile de tăcere rușinoasă și suspectă, vicepremierul Gabriel Oprea a făcut luni o primă declarație în scandalul morții unuia dintre polițiștii care l-au însoțit, pe 20 octombrie, într-o coloană oficială. O intervenție penibilă, în care a susținut că a tăcut aproape o săptămână "din respect pentru familia polițistului". Dacă disputele din acest scandal se desfășoară previzibil pentru țara noastră - societatea civilă cere demisia lui Oprea, iar partidele își fac jocurile politicianiste în funcție de propriile interese -, surprinzătoare este poziția sindicatelor polițiștilor, care încearcă să-l apere pe vicepremier, trăgând concluzii despre accident înaintea finalizării anchetei oficiale.

Șase zile i-au trebuit vicepremierului Gabriel Oprea - care, în calitate de ministru de Interne, și-a aprobat singur o coloană oficială - pentru a da o amărâtă de declarație privind tragedia produsă în timpul deplasării demnitarului prin Capitală. Dacă vă închipuiați că, după aproape o săptămână, omul politic și staff-ul lui au produs vreo minunăție de declarație, care să explice tăcerea mormântală adoptată de oficial până acum, ei bine, așteptările trebuie să vă fi fost înșelate amarnic. Oprea a declarat sec: "În seara zilei de 20 octombrie s-a petrecut o tragedie. Polițistul Bogdan Gigină și-a pierdut viața în misiune și nimic din ce spunem sau facem nu poate alina durerea părinților, a soției, nu poate alina o familie care trece printr-o astfel de dramă. Ca tată, din respect pentru familia îndurerată, am ales să nu fac declarații după accident și înainte de înmormântare”. Mai mult, Oprea a precizat că era în coloană în interes de serviciu și că a aflat abia după ce a trecut de locul accidentului. Nu putea să lipsească nici propoziția complet agramată "speculațiile sunt COMPLECT nefondate".

Fie vorba între noi, afirmații atât de lipsite de conținut puteau fi făcute la cald, cu oarecare ajustări ale timpului verbelor, imediat după accident și nu acum, când sute de oameni îi cer, în stradă, demisia lui Oprea. Nu acum, când presa a ajuns să dea mai multe răspunsuri privind moartea polițistului decât instituțiile abilitate ale statului, a căror anchetă pare a stagna din cauza greoaiei corespondențe oficiale dintre procurori și instituțiile sau firmele care fac obiectul cercetărilor.

Și pe scena politică se dau lupte grele pe marginea subiectului, numai că motivele demnitarilor nu sunt nicidecum aceleași cu argumentele care însuflețesc mișcările de stradă. PNL mimează grija față de "imaginea statului" și cere demisia vicepremierului, anunțând chiar o moțiune simplă împotriva lui. Atenție, de fapt PNL nu face altceva decât să profite de situație pentru a își îndeplini visul pe care îl urmărește de aproape un an: răsturnarea Guvernului Ponta. De cealaltă parte, PSD, care are nevoie de UNPR pentru a-și asigura majoritatea parlamentară, joacă la fel de previzibil ca și PNL, încercând să arunce sub preș tema demisiei lui Oprea. Cel puțin ciudată este, însă, intervenția sindicatului polițiștilor, care, într-un comunicat de presă, pe lângă îndemnul la calm - atitudine normală și cerebrală a oamenilor legii -, a încercat totodată să-l disculpe integral pe Oprea și să arunce întreaga vină a accidentului asupra firmei care răspunde de groapa fatală polițistului, totul ÎNAINTEA încheierii anchetei oficiale. Bomboana de pe coliva lui Oprea a fost pusă, luni seară, de președintele Iohannis, care a anunțat că l-a sfătuit pe acesta să demisioneze.

Citește și

Tăcere penibilă și politicianism ieftin în cazul morții polițistului

Colțul Troll-ului - Oameni fără coloană (oficială) vertebrală