Turbine eoliene instalate de chinezi la Constanţa

20 de turbine eoliene vor fi livrate în judeţul Constanţa de către compania chineză Goldwind. Turbinele vor ajunge în România până la sfârşitul acestui an şi au o capacitate totală de 50 MW. Acestea vor fi instalate în parcul Mireasa, operat de firma Monsson Alma, controlată de omul de afaceri suedez Emanuel Muntmark, scrie Mediafax. Goldwind International Limited, divizie a Xinjian Goldwind Science & Technology Co., are un contract pentru furnizarea de turbine de 50 MW către parcul eolian Mireasa, se arată într-un comunicat al companiei chineze. Prima turbină Goldwind a fost instalată recent la Mireasa, iar contractul a fost semnat anul trecut, se mai arată în comunicat.