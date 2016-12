Parisul se va alimenta în curând cu energie produsă de opt turbine subacvatice aflate sub patru poduri de peste Sena. Primăria din capitala Franţei va lansa, săptămâna aceasta, un concurs de proiecte pentru instalarea turbinelor subacvatice, numite şi hidroliene. Turbinele vor fi instalate sub Pont du Garigliano, Pont de la Tournelle, Pont Marie şi Pont au Change. Companiile interesate au timp până în toamnă pentru a depune proiectele. Câştigătorul va fi ales în ianuarie 2011, iar primele turbine vor intra în funcţiune în primăvară. Cea mai mare parte din structura maşinăriilor se va afla sub apă.

Oficialii francezi au explicat că nu se aşteaptă la producţii impresionante de energie din aceste proiecte, dar cel mai important este impactul lor educaţional. Vélib, programul de bike-sharing al Parisului, i-a determinat pe parizieni să realizeze că pot folosi bicicletele în oraş, iar de la aceste turbine se aşteaptă să îi facă să înţeleagă importanţa de a fi atenţi la ceea ce consumă şi cât. O astfel de turbină subacvatică a fost instalată în premieră sub podul Golden Gate din San Francisco.