“Turbulenţii nu vor mai intra pe stadion”

Vizat direct de galeria constănţeană, care a scandat sîmbătă, în timpul meciului cu Oţelul, “Marine, marş la Dinamo!”, antrenorul Farului, Ion Marin, le-a răspuns dur contestatarilor. “Săpăligă” a mărturisit că nu înţelege atitudinea acestora şi nici ce anume solicită prin organizarea unui miting de protest, dar l-a acuzat pe liderul suporterilor, Sorin Mihăilescu, pentru declanşarea întregului scandal. “Să fie clar, discutăm de un club privat, cu un acţionar majoritar, care se va transforma în curînd în societate pe acţiuni. Viitorii acţionari îşi vor face organigrama aşa cum îşi doresc. Atîta timp cît fanii nu sînt acţionari, pentru că nu bagă bani la club, nu au dreptul să stabilească organigrama. Să conteste pe banii lor, nu pe banii altora. Oricum, reacţia galeriei a fost declanşată după ce Sorin Mihăilescu a încercat să pună mîna pe o clădire din incinta stadionului, unde a funcţionat un bar, iar clubul nu a fost de acord. Nu avem nici un interes ca la cîţiva metri de stadion să se vîndă alcool, iar acea clădire va avea cu totul altă destinaţie, probabil un magazin de prezentare al clubului. În plus, a fost şi episodul de la Cluj, cînd organele de ordine nu i-au lăsat pe cîţiva suporteri să intre pe stadion pentru că erau în stare de ebrietate. Acestea sînt dedesubturile scandalului, nu că i-ar fi apucat îngrijorarea. Echipa nu merge prost, iar la meciul cu Oţelul au început să înjure conducerea cînd echipa avea 1-0”, a explicat Ion Marin. Tehnicianul constănţean a anunţat şi ce se va întîmpla dacă situaţia va degenera în tribună şi se va ajunge la jigniri sau chiar violenţe din partea fanilor: “Legea este clară şi turbulenţii nu vor mai avea acces pe stadion. Nu-mi este teamă de reacţia galeriei, iar dacă se apucă să-mi conteste iar trecutul, le transmit să o lase mai moale. Noi i-am ajutat de fiecare dată, cu transportul şi cu biletele, dar, la felul cum se manifestă, le vom retrage acest sprijin”

Sorin Mihăilescu a respins acuzele oficialilor clubului

Liderul suporterilor constănţeni, Sorin Mihăilescu, a respins vehement acuzele oficialilor clubului, anunţînd totodată că nu va mai fi prezent în tribune la meciurile Farului. “Este adevărat că am cerut să primim acel local, pe care voiam să-l transformăm în clubul suporterilor şi să deschidem un magazin de echipament sportiv. Dar acest lucru nu are nicio legătură cu ce se întîmplă acum. De altfel, am transmis conducerii că nu mai vrem localul nici dacă ni-l dau amenajat. Să nu mai dea vina pe mine pentru greşelile pe care le fac. Suporterii nu au cerut decît respect, ţinînd cont că parcurg sute de kilometri pentru a fi alături de echipă. Eu unul, din acest moment, nu mai vin la meciuri. În plus, spectatorii nu pot fi daţi afară din stadion dacă-şi spun punctul de vedere în mod civilizat”, a spus Mihăilescu.

Gerlem revine astăzi din Brazilia

După trei meciuri fără victorie, “rechinii” încearcă să redreseze situaţia chiar în fieful liderului Dinamo Bucureşti, în meciul programat duminică, de la ora 19.00, în etapa a 10-a a Ligii I. Optimismul constănţenilor este dat de revenirea lui Cosmin Băcilă, după două etape de suspendare, dar şi de posibilitatea ca Gerlem şi Cruceru să fie apţi de joc după accidentări de lungă durată. Cruceru a reluat ieri antrenamentele normale, în timp ce Gerlem este aşteptat să sosească astăzi la Constanţa, după ce a fost plecat cinci zile în Brazilia pentru rezolvarea unor probleme personale. “Gerlem a avut un program individual de pregătire, chiar dacă a fost plecat. La revenire, va efectua un nou control medical şi, în funcţie de rezultate, vom decide dacă va juca împotriva lui Dinamo”, a spus “Săpăligă”. Altfel, în cadrul magazinului “Umbro” de pe strada Ştefan cel Mare a fost deschis un stand, de unde suporterii constănţeni pot achiziţiona tricouri, şorturi, bluze, treninguri şi mingi cu emblema grupării de pe litoral. Iniţial, inaugurarea standului ar fi trebuit să aibă loc săptămîna trecută, cu participarea jucătorilor, dar conducerea clubului a decis să anuleze întreaga acţiune.