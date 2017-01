Turcan acuză PSD de politizarea sistemului românesc de educație

14:58:49 / 08 Ianuarie 2017

Nimeni in drum

Tipa asta s-a luat dupa Basescu si iese si ea la rampa. Daca citea adresa aceea a MENCS si avea capacitatea s-o inteleaga (dar de unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere...), ar fi dedus ca nici vorba de politizare, ci doar de iesirea dintr-o situatie aberanta in care dusese fostul ministru lucrurile, cu privire la ocuparea posturilor de director/director adjunct in unitatile de invatamant. Mai exact, erau inlaturati si directorii/dir. adjuncti care NU AVEAU DREPTUL SA PARTICIPE LA CONCURS, ACESTIA FIIND INLOCUITI CU ALTII CARE NU INTRUNEAU NICI EI CONDITIILE DE A PARTICIPA LA CONCURS (!?). Si asta in mijlocul anului scolar, bulversand total incadrarea cadrelor didactice si aruncandu-le pe drum pe unele dintre ele, ramase fara catedre. Asta e tot! Mai mult, unii ditre directorii in cauza erau chiar pusi de fostul regim... Doamne, cata prostie s-a concentrat in jurul PNLului in ultima vreme!...Iar femeia asta pare intruchiparea ei...