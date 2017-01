Turcia + Toyota = LOVE

Producătorul auto japonez Toyota Motor Corp intenționează ca, până la finele acestui an, să înceapă să producă în Turcia un nou model de motor hibrid, după investiții de peste 350 milioane euro, a declarat joi directorul pentru Europa de la Toyota, Johan van Zyl, citat de Reuters. Van Zyl a adăugat că investiția va crea peste 1.000 de locuri de muncă și va permite Toyota să-și dubleze capacitatea de producție din Turcia, până la 280.000 de vehicule pe an. La uzina Toyota de la Adapazari, din vestul Turciei, sunt produse în prezent sedanul Corolla și minivanul Verso. Alți mari producători auto care dețin linii de producție în Turcia sunt Renault, Fiat, Ford, Hyundai și Honda. La începutul acestui an, grupul Toyota a anunțat că în 2015 a vândut 10,15 milioane de vehicule la nivel mondial, ceea ce îi permite să păstreze titlul de cel mai mare producător auto din lume, pentru al patrulea an consecutiv.