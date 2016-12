Turcia a aprobat lucrări în Marea Neagră pentru gazoductul South Stream

Guvernul Turciei a aprobat efectuarea de lucrări de explorare în propria zonă economică a Mării Negre pentru gazoductul South Stream, a declarat preşedintele Rusiei, Dmitri Medvedev. \"Preşedintele Turiciei a declarat că, în conformitate cu angajamentele anterioare, guvernul a luat toate deciziile necesare aprobării efectuării de lucrări de explorare gologică în zona economică exclusivă turcă din Marea Neagră pentru implementarea proiectului de gaze naturale South Stream\", a afirmat Medvedev. Ministrul turc al Energiei a indicat anterior că statul pe care îl reprezintă va înmîna oficial, pe 20 octombrie, autorităţilor din Rusia documentele de aprobare a dezvoltării gazoductului. La începutul lunii august, Rusia şi Turcia au semnat o serie de angajamente de cooperare în domeniul gazelor naturale, în care se punea accentul pe South Stream. Gazoductul rus este proiectat să aibă o capacitate iniţială de 31 miliarde metri cubi pe an, cu posibilitatea creşterii volumului cu încă 16 miliarde metri cubi. Proiectul este dezvoltat de Gazprom şi grupul italian ENI şi are ca obiectiv livrarea de gaze naturale ruseşti către Europa începînd cu 2015, ocolind Ucraina. South Stream este principalul concurent al proiectului european Nabucco, estimat la aproape opt miliarde de euro şi care vizează transportul a circa 31 miliarde metri cubi de gaze naturale pe an din regiunea Caspică şi Asia Centrală către Europa. Gazoductul este dezvoltat de un consorţiu format din şase companii, cinci din partea statelor de tranzit şi un partener strategic german, respectiv Transgaz Mediaş, Botas (Turcia), OMV (Austria, acţionarul majoritar al Petrom), MOL (Ungaria), Bulgargaz (Bulgaria) şi RWE (Germania). Construcţia conductei este programată să înceapă anul viitor, iar primele transporturi de gaze ar putea avea loc în 2014-2015.