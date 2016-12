Turcia îşi va spori prezenţa navală în estul Mediteranei, pentru a combate măsurile Israelului împotriva flotilelor cu ajutoare pentru Gaza. Navele militare vor patrula în apele regionale şi vor escorta ambarcaţiunile turce cu ajutoare pentru Gaza, a spus, ieri, premierul Recep Tayyip Erdogan, ridicând spectrul unei posibile confruntări maritime cu marina israeliană. Premierul a adăugat că forţele israeliene nu vor mai putea efectua un raid ca acela de anul trecut, când au murit nouă activişti turci, ceea ce a dus la o criză în relaţiile dintre Turcia şi Israel. Israelul a refuzat să prezinte scuze Turciei, în urma incidentului, iar Ankara l-a expulzat recent pe ambasadorul israelian.

Pe de altă parte, Turcia a întrerupt dialogul cu Siria şi are în vedere sancţiuni împotriva Damascului, în urma reprimării manifestaţiilor de contestare a regimului preşedintelui sirian, Bashar al-Assad. Declaraţia a fost făcută de premierul turc, după întrevederea avută marţi, la New York, cu preşedintele SUA. Turcia are în vedere impunerea de sancţiuni împotriva statului vecin şi se va angaja în discuţii pe această temă cu SUA, care au anunţat deja astfel de măsuri, a indicat premierul de la Ankara. Erdogan a mai anunţat că se va deplasa în curând în provincia turcă Hatay din sudul ţării, pentru a vizita taberele unde sunt găzduiţi din luna aprilie circa 7.000 de refugiaţi sirieni. Şi preşedintele Obama a vorbit ieri, la ONU, despre o sporire a presiunii internaţionale asupra regimului Assad de la Damasc.