Turcia neagă susținerea pentru jihadiștii din Siria

Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a negat că țara sa susține grupări islamiste extremiste în Siria și că închide ochii la faptul că jihadiștii recrutează adepți de pe teritoriul Turciei, relatează Agerpres. Potrivit unor rapoarte apărute în media, între care The New York Times și Newsweek, Statul Islamic se poate baza pe un flux continuu de recruți care vin din Turcia. 'Turcia este împotriva oricărei forme de terorism și a oricărei organizații teroriste. Nu am acceptat niciodată termenul 'terorism islamic' și nu-l vom accepta niciodată', a declarat Erdogan. 'A descrie Turcia ca o țară care susține terorismul este grosolan', a subliniat președintele turc. Analiștii estimează că sute de turci luptă în prezent alături de miliția Statului Islamic în Irak și Siria și cred că gruparea are rețele clandestine de susținere care acționează în Turcia.